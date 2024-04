Il gemellaggio tra la Scuola Elementare “Il Nostro Mondo” di Fiorentino e l’Istituto Pio Squadrani di Forlì SOLIDARIETA’ E AMICIZIA: IL POTERE DEI 4 ELEMENTI

Venerdi? 19 aprile 2024, noi alunni e alunne della Scuola Elementare “Il Nostro Mondo” di Fiorentino, accompagnati dai nostri insegnanti, ci siamo recati a Forli? per incontrare gli amici dell’Istituto Pio Squadrani, che il maggio scorso sono stati coinvolti dal terribile alluvione che ha colpito la Romagna.

Impressionati dalla loro storia, abbiamo voluto aiutarli realizzando il progetto“UNMONDOTUTTOATTACCATO” che ha riflettuto sui quattro elementi e che ha avuto inizio a settembre 2023.

Con grande motivazione, abbiamo confezionato piu? di 200 lanterne usando materiale di riciclo, che poi sono state vendute durante la suggestiva fiaccolata, che ha illuminato il nostro Castello il 21 dicembre scorso.

In occasione del gemellaggio del 19 aprile, e? stato donato con gioia il ricavato di € 950,50.

Durante il tempo trascorso insieme abbiamo: gustato la merenda offerta dal comune, ringraziato le autorita?, drammatizzato il mito di Empedocle, condiviso i nostri manufatti e realizzato insieme un murales dell’amicizia.

I nostri amici ci hanno anche insegnato a “suonare il nostro corpo” per creare la pioggia e i tuoni: una bellissima attivita? che ci ha stupiti e che ricorderemo sempre.

Ringraziamo infinitamente gli alunni e le alunne, le Insegnanti e il personale non docente di Forli? per averci fatto sentire parte della “famiglia dell’Istituto Squadrani” e per averci abbracciato cosi? forte da lasciare in noi un ricordo indelebile.

Questa esperienza fantastica e? stata possibile anche grazie alla Giunta di Castello di Fiorentino che ci ha accompagnato dall’inizio alla fine del percorso, aiutandoci nella realizzazione della fiaccolata e contribuendo alle spese del viaggio per arrivare a Forli?.

Esprimiamo la nostra gratitudine a “La Serenissima” che, come gia? in passato, “addolcisce” sempre le nostre iniziative attraverso la mitica Torta Tre Monti.

Il grazie piu? speciale e? dedicato alle nostre famiglie che ci supportano, ci accompagnano e rendono possibile la realizzazione dei nostri progetti.

Grazie di cuore a tutti per averci fatto vivere un’esperienza indimenticabile, arricchente, piena di emozioni, sentimenti e bellezza.

La classe Quinta e gli alunni della Scuola Elementare “Il Nostro Mondo” di Fiorentino