Il Giro dei Castelli e Rally Piancavallo si prendono la scena per la Scuderia San Marino 

Il mese di agosto della Scuderia San Marino si chiude con una numerosa presenza al 19° Giro dei Castelli e il Rally Piancavallo.

La gara di regolarità che si terrà sul Titano avrà tanti protagonisti della Scuderia: Federico Alessandrini sarà navigato da Livio Ceci; direttamente dai kart ci sarà anche Lorenzo Cheli, alle note per il padre Davide. Sempre in famiglia anche Giovanni Muccioli, navigato dalla figlia Irene. Nicolas Pancotti sarà affiancato da Pamela Casadei; Enrico De Marini salirà in auto con Giorgia Zafferani; completano il parco vetture della Scuderia Elia e Samuele Albani; Giuseppe Macina – Fabrizio Selva e Cristiano Colombari – Jody Riccardi.

Prosegue la stagione del CRZ di quinta zona: tappa a Pordenone per il Rally Piancavallo per la naviga Samanta Grossi che sarà al fianco di Lorenzo Grani.