Il Governatore ospite del Lions Club San Marino Undistricted

Il Governatore del Distretto Lions 108 A, Marco Candela, è stato ospite del Lions Club San Marino Undistricted. Nella sua relazione il Governatore ha ricordato ai numerosi soci e ospiti presenti che amare il prossimo è centrale per il codice etico Lions. Il motto “We Serve” incarna la missione fondamentale del Lions Club, che si impegna a rispondere ai bisogni umanitari, focalizzandosi sulla lotta contro la disuguaglianza sociale. Questa è la principale ragione che spinge i Lions a promuovere e sostenere iniziative benefiche in tutto il mondo. Il Governatore ha tracciato l’evoluzione dell’assistenza alle persone in situazioni precarie.

Il primo passo naturale dell’assistenza per il Lions Club è stata la carità, lodevolissima nella storia dell’umanità, ma che non presuppone la ricerca della giustizia o della uguaglianza sociale e non promuove lo sviluppo di chi ne usufruisce. La carità potrebbe anche presentare rischi di umiliazione in quanto esercitata verticalmente dall’alto senza un solido patto di rispetto reciproco.

Si è poi passati alla beneficienza che consente nell’elargire in modo più o meno strutturato razioni alimentari, assistenza agli orfani, cure ospedaliere a cui seguono contributi economici o dotazioni di strumenti e apparecchiature.

La società moderna impone però un ulteriore “scatto” verso la realizzazione della solidarietà quale risposta alla sofferenza umana per la realizzazione di vera giustizia sociale. Solidarietà è quel sentimento di fratellanza, di aiuto materiale e morale che emerge dalla consapevolezza di appartenere a una grande comunità con destini congiunti. Si esprime in termini di sostegno economico, assistenza, educazione, condivisione delle risorse, partecipazione a cause sociali e si basa su assistenza reciproca nei momenti di bisogno. La solidarietà non ha confini, è universale in relazione al sentimento di appartenenza al genere umano. Si basa sul senso reciproco di responsabilità, cooperazione e sostegno. E’ quel sentimento che spinge ad aiutare sapendo di non ricevere nulla in cambio. Ogni Lions nel mondo può così praticare la solidarietà prendendo parte alle attività sociali che operano sul proprio territorio, dedicando parte del proprio tempo agli altri e offrendo un sostegno economico alle attività che il Lions locale o internazionale promuove.

Il Presidente Pietro Falcioni e i soci del Lions Club San Marino Undistricted hanno ascoltato con vivo interesse il Governatore che ha indicato con precisione i doveri di ogni Lions nel mondo.

Il Presidente e alcuni soci hanno ricordato le diverse iniziative congiunte del Lions Club San Marino Undistricted con il distretto 108 A, tra cui gli scambi giovanili, che consentono a ragazzi sammarinesi di partecipare ad attività Lions in tutto il mondo, l’adesione al progetto dell’associazione di volontariato Marinando, promossa insieme ai Lions Club di Ravenna, Cervia Cesenatico e Milano Marittima e il recente gemellaggio con il Lions Club di Fano a cui farà seguito a breve un service comune.