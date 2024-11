IL GRUPPO SGR A ECOMONDO CON UNO STAND DI 380 MQ PROGETTATO CON UN APPROCCIO NEUROSCIENTIFICO. OGNI GIORNO INCONTRI SUI TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA GIOVEDÌ INTERVENTO DEL VICEMINISTRO VALENTINO VALENTINI

Rimini, 2 novembre 2024 – Un balcone sul futuro della sostenibilità energetica, all’insegna della conoscenza e della concretezza. Lo spazio del Gruppo SGR a Ecomondo 2024, quest’anno ampliatosi a 380 mq al padiglione B5, proporrà un calendario di incontri che nel corso delle giornate spazieranno dalle tecnologie più avanzate e applicate alla valorizzazione di energia pulita, agli strumenti finanziari per condividerle concretamente, fino all’esplorazione del panorama normativo nazionale e comunitario che disegnerà un futuro sostenibile.

Protagonista sarà il consorzio di aziende del Gruppo SGR che fa riferimento a SGR Efficienza Energetica che offre sistemi innovativi che integrano produzione, infrastrutture e utilizzo di energia da fonti rinnovabili attraverso servizi energetici e tecnologie avanzate. Il Consorzio è composto da 13 aziende, conta oltre 150 specialisti tra tecnici e ingegneri ed esprime un fatturato cumulato che supera il miliardo di euro.

Fra i contenuti che saranno proposti a Ecomondo anche le riflessioni su sismabonus e ecobonus con le opportunità rese disponibili dalle nuove tecnologie per l’efficienza energetica. Se ne parlerà martedì 5 alle 15.15 con numerosi amministratori pubblici.

Un altro focus, mercoledì 6 alle 15.00, nell’appuntamento dedicato dal titolo ‘Dal 110 al 100% finanziato: come trasformare il condominio in un edificio smart’, con la proposta di Vertical SGR e Ideàs a condomini, professionisti e imprese.

Tre appuntamenti, fra gli altri, da segnalare giovedì 7 novembre : alle 10.30 con ‘Lo scenario green con la nuova Commissione Europea’ per analizzare le possibili nuove politiche ambientali della Commissioni Europea e degli Stati europei, con particolare riferimento alle direttive Casa Green e l’intervento di Valentino Valentini, Vice Ministro al Ministero dello Sviluppo Economico eDavide Tabarelli (Presidente, Nomisma Energia); alle 14.00 ‘Arenili Green: I parametri di sostenibilità per le nuove concessioni balneari’ per esplorare le nuove gare per le concessioni balneari, nelle quali i parametri di sostenibilità saranno decisivi per ottenere punteggi più alti; a seguire, alle 14.45 ‘Neuroscienze, AI e sostenibilità: generare impatto positivo attraverso il real estate’ per esaminare l’incontro tra neuroscienze, criteri ESG, intelligenza artificiale e sostenibilità, esplorando come questi ambiti convergono per affrontare le sfide ambientali attuali.

Venerdì 8 novembre si segnala alle 12.00 ‘Energie rinnovabili e decarbonizzazione: stato attuale e trend futuri’ per approfondire lo stato attuale delle energie rinnovabili e il processo di decarbonizzazione, evidenziando i progressi realizzati e le sfide da affrontare.

La presenza del Gruppo SGR a Ecomondo si caratterizzerà fin dallo spazio fisico che conterrà il palinsesto messo a punto. Lo stand è stato infatti progettato dalla società di architettura e ingegneria Lombardini22, innovatrice nel settore delle fiere con progetti di reinterpretazione dei layout fieristici e dell’esperienza del visitatore. La filosofia guida di questo progetto è l’immaterialità che si traduce architettonicamente attraverso l’applicazione dei principi dell’ESG e grazie ad un approccio neuroscientifico per rendere l’esperienza di visita più agile, piacevole e inclusiva.

IL PROGRAMMA COMPLETO ALLO STAND GRUPPO SGR PAD. B5

Martedì 5 Novembre

Ore 11.30 ‘Il futuro del biometano in Italia: sfide e opportunità’

Massimiliano Preti (Program Manager, SGR Biomethane – Gruppo SGR Efficienza Energetica), Marco Temeroli (Responsabile Area Procurement, Gruppo SGR)

Ore 12,15 ‘ESG Update: regolamentazione europea, finanza sostenibile e competitività sul mercato’

Prof. Avv. Marco Bodellini (Professore associato di diritto bancario e degli intermediari finanziari, Università di Bergamo), Ing. Francesco Gasperi (Direttore Generale, Habitech).

Ore 14.00 ‘Pericolo socialwashing: comunicare l’impegno sociale tra opportunità e rischi’

Rossella Sobrero, presidente di Koinètica.

Ore 15,15 ‘Sismabonus, ecobonus, comunità energetiche e smart land: la situazione nelle Marche’.

Silvano Bertini (Dirigente Dipartimento Sviluppo Economico Regione Marche, Attività produttive e imprese, Settore Industria Artigianato e Credito), Daniele Carnevali (Presidente della Provincia di Ancona), Emanuele Pepa (Sindaco di Recanati), Paolo Calcinaro (Sindaco di Fermo), Valerio Vesprini (Sindaco di Porto San Giorgio), Sergio Pizzolante (Presidente Vertical SGR), Simone Galeotti (Direttore ICCS, Institute for Climate Change Solution).

Mercoledì 6 Novembre

Ore 11.00 ‘La sostenibilità energetica nel mondo Oil & Gas’.

Alla Gololobova (Responsabile Engineering & Projects, Frigomeccanica Group – SGR Efficienza Energetica).

Ore 12.30 ‘Il futuro del biometano in Italia: sfide e opportunità’

Massimiliano Preti (Program Manager, SGR Biomethane – Gruppo SGR Efficienza Energetica), Marco Temeroli (Responsabile Area Procurement, Gruppo SGR)

Ore 15.00 ‘Dal 110 al 100% finanziato: come trasformare il condominio in un edificio smart’

Sergio Pizzolante (Presidente, Vertical SGR), Miro Bettinelli(Presidente, Ideàs S.B.), Guido Mecozzi (CFO, Gruppo SGR), Giuseppe Riga (AD, Vertical SGR), Federica Meridiani(Amministratrice di Condominio), Alessandro Ravaglioli (Ingegnere, Urban Project) e Marco Luigi Leopizzi (Ingegnere, Ideàs Srl SB).

Ore 16.30 ‘L’Impatto dell’AI sull’efficienza energetica: esplorare opportunità, competenze ed etica’ Timothy O’Connell(Professore, UniBo & H-Farm College)

Giovedì 7 Novembre

Ore 10.30 ‘Lo scenario green con la nuova Commissione Europea’

Sergio Pizzolante (Presidente, Vertical), Demis Diotallevi (Direttore Generale, Gruppo SGR), Valentino Valentini (ViceMinistro del Ministero dello Sviluppo Economico) e Davide Tabarelli (Presidente, Nomisma Energia)

Ore 12.00 ‘Transizione 5.0: opportunità, prospettive e scadenze per l’innovazione delle aziende in chiave green’

Mauro Bettini (Direttore Servizi Energetici, Gruppo SGR) e Alessio Cividini (Head of Energy Management Gruppo SGR).

Ore 14.00 ‘Arenili Green: I parametri di sostenibilità per le nuove concessioni balneari’

Joseph Brigandì (Presidente Società Lombarda Avvocati Amministrativisti), Tiziano Ugoccioni (Avvocato amministrativista e consulente in materia di demanio marittimo)

Ore 14.45 ‘Neuroscienze, AI e sostenibilità: generare impatto positivo attraverso il real estate’

Elena Stoppioni (Presidente, SAVE THE PLANET APS – ESG Director, Lombardini22)

Ore 16.00 ‘Energie rinnovabili e monitoraggio energetico: il futuro dell’efficienza nell’industria – L’esperienza Mario Frigerio S.p.a.’

Roberto Pozzoli (CEO, Omnicon – Gruppo SGR Efficienza Energetica)

Venerdì 8 Novembre

Ore 11.00 ‘Caso studio PMI Manufacturing: un referente unico per l’efficienza energetica di Maletti Group’

Giovanni Maletti (Marketing Manager, Maletti Group) e Davide Burattini (Key Account Manager, SGR Efficienza Energetica).

Ore 12.00 ‘Energie rinnovabili e decarbonizzazione: stato attuale e trend futuri’

Felice Vai (Vicepresidente, Cdo), Marco Cardinali (Direttore SGR Efficienza Energetica) e Andrea D’Amico (AD, Product Marketing & Innovation, I-Pergola)

