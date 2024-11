Il Lions di San Marino in Intermeeting con Urbino

Il Lions di San Marino ha promosso il suo primo importante Intermeeting all’insegna della cultura. Partner dell’iniziativa è stato il Lions Club di Urbino che ci ha ospitato, grazie all’esuberante impegno del Presidente Cav. Silvano Severini e del suo attivissimo direttivo, i quali hanno organizzato una splendida serata iniziata il pomeriggio con una eccezionale visita a Palazzo Ducale.

Qui i soci e gli invitati Lions, sammarinesi e urbinati, hanno potuto ammirare dietro la guida di due esperti di storia dell’arte come i Professori Stefano Brachetti e Paola De Crescentini la Collezione d’Arte di Volponi e l’affascinante Mostra del Barocci.

La Prof.ssa Paola De Crescentini ci ha guidato alla Mostra dedicata a Federico Barocci, artista urbinate post-raffaelliano, il cui tratto artistico si distingueva per la perfezione di particolari, soprattutto dei volti, che raggiungeva dopo diversi disegni di prova che concorrevano a quella che sarebbe poi divenuta la sua opera finale. Interessantissima, infatti, è stata anche l’esposizione di questi disegni, che raccontavano quanta passione e precisione contenesse la sua arte.

Il Prof. Stefano Brachetti ha fatto da cicerone illustrandoci dal vivo la Collezione Volponi, importante politico italiano degli anni 50 e 60, ma, soprattutto, raffinato collezionista. Tra queste, tutte opere di grande pregio, Stefano Brachetti ci ha raccontato come il Volponi, mosso da autentica passione, ha raccolto, fidandosi spesso del suo sentire l’arte, questa importante collezione, donata poi a Regione Marche e oggi visibile a Palazzo Ducale.

Dopo la visita a Palazzo Ducale, l’Intermeeting si è spostato in Piazza Repubblica, dove, alla Scuola del Libro la Prof.ssa Luisa Borgia ha tenuto l’interessante conferenza dal titolo “La Bioetica sul Titano”, illustrando ai numerosi invitati il lavoro svolto in termini di bioetica durante il Covid-Time in relazione alla gestione delle vaccinazioni e dei pazienti stessi. Lavoro che, orgogliosamente, è stato preso ad esempio, non solo in Italia, ma in tutta Europa, divenendo un “protocollo” medico riconosciuto in eventuali nuovi casi pandemici. Una grande soddisfazione per la Commissione di Bioetica di San Marino, il cui lavoro, svolto per intero all’interno della nostra Repubblica del Titano, ha ricevuto il plauso di tutto il mondo sanitario.

Il Presidente del Lions Urbino ha proceduto all’apertura dei lavori lionistici con l’annessione di tre nuovi soci, per poi cedere la conduzione al nostro Presidente Giovanni Aliotta che, ringraziando tutti gli intervenuti e il Lions urbinate per l’eccellente organizzazione, ha rivolto il caloroso invito a tutti gli intervenuti presso la nostra splendida Repubblica del Titano al prossimo Intermeeting che avrà come argomento “Arte e Religione nel Montefeltro.