Il maestro di Emanuela Orlandi, fui sentito dal Vaticano nel 2012. ‘Benedetto XVI voleva fare luce sulla questione’

“Sì confermo, nel 2012 fui interrogato dal capo della gendarmeria vaticana, Domenico Giani”, “non so se oltre me è stato convocato qualcuno però io fui convocato dal capo della Gendarmeria, c’era anche l’assessore della Segreteria di Stato e qualche altro gendarme perché papa Benedetto voleva far luce sulla questione”.

Lo ha detto monsignor Valentino Miserachs Grau, già maestro di canto corale della scuola di musica “Tommaso Ludovico da Victoria”, frequentata da Emanuela Orlandi, audito oggi dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi.

Ansa