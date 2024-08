Il Ministero degli Affari Esteri e degli Emigranti della Palestina scrive alla Repubblica di San Marino

Dalla bacheca Facebook del cons. Michele Muratori leggiamo:

Il Ministero degli Affari Esteri e degli Emigranti della Palestina accoglie favorevolmente la decisione del Parlamento della Repubblica di San Marino l’accreditamento diplomatico dello Stato di Palestina come primo passo fondamentale verso il riconoscimento dello Stato della Palestina. Il Parlamento di San Marino nel documento approvato ha confermato la necessità di continuare a sostenere la Palestina all’interno della Nazione Unite per il suo riconoscimento come Stato a pien titolo nell’Assemblea Generale dell’ONU, ha ribadito la necessità di fermare la guerra del genocidio che sta subendo il popolo palestinese nella Strisce di Gaza ed ha confermato la volontà di continuare a sostenerlo chiedendo l’attivazione dei corridoi umanitari.

Il Ministero valuta positivamente e favorevolmente questa scelta coraggiosa e storica in quanto accade in un contesto particolarmente complicato per tutto ciò che sta subendo il nostro popolo. La scelta e l’impegno di San Marino di sostenere in modo fermo e determinato la soluzione dei due Stati che si base sulla fine dell’occupazione militare e la realizzazione della giustizia che popolo palestinese stava aspettando da tanto tempo.

A questo proposito il Ministero invita di nuovo tutti gli Stati Europei che non hanno ancora riconosciuto lo Stato della Palestina di proseguire per il riconoscimento come scelta per mettere fine all’ingiustizia storica e l’occupazione militare che il nostro popolo sta subendo da decenni, il riconoscimento dei suoi diritti , delle sue aspirazione che, il suo diritto inalienabile all’autodeterminazione nel suo Stato indipendente e sovrano con Gerusalemme est sua capitale.