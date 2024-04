Il Misano E-Prix di Formula E lascia il segno

PICCIONI: “MI HA COLPITO PARTICOLARMENTE, INSIEME ALL’EVENTO ABBIAMO CONDIVISO CONTENUTI LEGATI ALL’AMBIENTE INSIEME AL TERRITORIO E ALLE GENERAZIONI GIOVANILI”

Misano Adriatico, 15 aprile 2024 – Il Misano E-Prix ha chiuso con un bilancio di grande soddisfazione per il Comune di Misano. Al di l dei numeri, comunque ottimi, della mediaticità mondiale del weekend con 350 giornalisti da tutto il mondo, sono i contenuti che l’hanno accompagnato ad aver distinto un appuntamento storico. Misano in vetrina insieme alle grandi capitali mondiali, ma anche pienamente sintonizzato sulla visione di tutela dell’ambiente che viaggia insieme ai bolidi elettrici.

Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico: “Sono rimasto colpito dal Misano E-Prix di Formula E svoltosi in questo weekend. Le modalità organizzative hanno coinvolto il territorio, sia le Istituzioni che il mondo della formazione. Inoltre, i contenuti della manifestazione vanno ben oltre l’aspetto strettamente sportivo, peraltro davvero spettacolare. In pochi mesi s’è creata una sintonia importante e abbiamo condiviso la stessa sensibilità ambientale. Ho partecipato a incontri con studenti provenienti dalla Lombardia, organizzati proprio dalle case automobilistiche, ascoltando l’impegno che tanti soggetti stanno producendo per diffondere una cultura nuova e sostenibile.

Come Amministrazione stiamo aggiungendo eventi sostenibili ad un calendario già ricchissimo e con la Formula E abbiamo preso contatto con un livello di innovazione davvero straordinario”.

