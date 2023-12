Il Misano World Circuit premiato con il FIM Environment Trophy 2023

Il Misano World Circuit ha ricevuto il prestigioso FIM Environment Trophy 2023 in occasione dei FIM AWARDS, tenutisi ieri sera a Liverpool. L’evento ha visto la partecipazione di 700 rappresentanti del motorsport mondiale, riuniti per celebrare i vincitori di 58 campionati promossi dalla Federazione Internazionale Motociclismo, che comprende 119 federazioni in tutto il mondo.

Questo riconoscimento premia il circuito che si è maggiormente distinto a livello globale per le iniziative di riduzione dell’impatto ambientale. Il Misano World Circuit ha vinto il premio per il suo progetto ‘Misano Green Circuit’.

Il trofeo è stato ritirato a Liverpool da Luca Colaiacovo, presidente della Santa Monica Spa, e Andrea Albani, managing director del Misano World Circuit. La premiazione è stata effettuata da Pippa Ganderton, Director ATPI Halo – Sustainable Travel & Events Solutions.

Luca Colaiacovo ha espresso grande soddisfazione per il premio, sottolineando l’impegno decennale del circuito e del Gruppo Financo, proprietario dell’impianto, nella direzione di una profonda innovazione e attenzione all’ambiente. Ha ringraziato il presidente mondiale della FIM Jorge Viegas e il presidente della FMI Giorgio Copioli per il sostegno e la stimolazione in questo percorso.

Albani ha aggiunto che dietro al premio vi è un lavoro di squadra svolto da tutto il team del MWC con professionalità, competenza e motivazione personale. Ha inoltre evidenziato l’importanza dell’attività sostenibile nel mondo degli eventi internazionali e ha ringraziato partner come FIM, FMI, IRTA, Dorna e Right Hub per la fiducia e il supporto fornito fin dall’inizio del progetto KiSS.

Ufficio Stampa Misano World Circuit Marco Simoncelli: SMART Comunicazione