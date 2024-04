Il mitico “Slego” alla biblioteca Gambalunga di Rimini

“La riviera romagnola di anni passati…

Se ti spingevi a nord, là, oltre i confini di Viserba, c’era lo Slego. Era una bella boccata d’aria fresca. C’erano personaggi vivi… reali”.

Anche se molti racconti di “Slego (Not Slego)” sono ambientati a Rimini, non si tratta della classica lettura da ombrellone. È un libro che restituisce un’immagine vivida, ma anche cinica, della cultura riminese degli anni Ottanta. Attenzione però. Come afferma l’autore: “Non è un libro nostalgico. Anzi, racconta storie che accadranno la settimana prossima.”

Per ascoltare un paio di storie e capire come lo Slego abbia potuto essere protagonista della scena underground degli anni ’80, l’occasione è quella offerta dalla biblioteca Gambalunga di Rimini, mercoledì 10 aprile alle 17:00.

Nel corso della rassegna “Libri da queste parti” ci sarà la presentazione del libro “Slego (not Slego)” con la presenza dell’autore Paolo Nessuno in dialogo con Giovanni Tommaso Garattoni (fondatore dello Slego) e Nicola Morganti (editore).

Questo il commento di un lettore: “E’ un libro di uno scrittore riminese, ambientato negli anni Ottanta, allo Slego, che era questo locale di Viserba ricavato da una vecchia balera e destinato ad accogliere la Rimini alternativa. È una lettura piacevole, con uno stile genuino, molto diretto, che sembra senza controllo, che fa quasi nascere una nostalgia per una Rimini che non c’è più.

Perché Rimini non è solo mare, ma storia e cultura”.