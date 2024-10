Il Paese reale è molto diverso del mercato della paura … di Sergio Pizzolante

La produzione è in leggera discesa, per la crisi della Germania alla quale siamo legati, ma, attenzione attenzione, l’Italia fa molto meglio della Germania e di quasi tutti i Paesi del G7 perché ha una crescita degli investimenti nelle Costruzioni del 62% e nei macchinari e negli impianti del 10.1 per cento.

Crescono poco gli stipendi, certo, ma questo va chiesto anche ai sindacati che occupano le piazze per alimentare le paure e non per chiedere più soldi nei contratti o per chiedere al governo di ridurre ancora di più le tasse sul lavoro o per chiedere alle imprese di far partecipare i lavoratori agli utili e alle performance di quando le cose vanno bene e non solo ai guai di quando vanno male.