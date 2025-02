Il palazzetto dello sport di Cesena torna ad aprire le porte al pubblico

Venti mesi di lavori di ripristino e messa in sicurezza a fronte di una spesa complessiva di 2.360.000,00 euro

Il palazzetto dello sport di Cesena è tra i simboli dell’alluvione che nel maggio 2023 ha ferito il territorio romagnolo e, nello specifico, intere zone della città di Cesena. Sommerso per metà da acqua, fango e detriti, trasportati da un’onda in zona Ippodromo a seguito dell’esondazione del fiume Savio, l’impianto sportivo è stato chiuso al pubblico dal Comune di Cesena per consentire l’avvio degli interventi di ripristino, ricostruzione e messa in sicurezza durati complessivamente venti mesi (da maggio 2023 a gennaio 2025). Nei prossimi giorni la struttura tornerà ad accogliere cesenati e visitatori anche se la piena operatività ci sarà entro fine marzo con la conclusione di tutti i lavori.

“Non un semplice ripristino ma una valorizzazione vera e propria della struttura”. Con queste parole l’Assessore allo Sport e ai Lavori pubblici Christian Castorri ha presentato agli organi di informazione il ‘nuovo’ edificio con una capienza di 2.647 posti. “Questi lavori – commenta l’Assessore – ci consentono di rendere fruibile il palazzetto, casa dello sport cittadino, già a partire dalla prossima settimana. A seguire, tutte le attività in programma ripartiranno coinvolgendo associazioni, cittadini e gente arrivata da fuori Cesena per l’occasione”.

Il cronoprogramma degli interventi e l’ammontare complessivo dei lavori di ripristino.

A partire dai giorni immediatamente successivi all’alluvione del 16-17 maggio l’Amministrazione comunale di Cesena, così come fatto per tutti gli edifici pubblici danneggiati e per le arterie stradali compromesse, ha dato avvio alle opere urgenti di messa in sicurezza dell’edificio, quali: scarico delle acque, ripristino della corrente elettrica del quartiere, lavori di recupero delle macerie e accatastamento dei materiali alluvionati. Dopo questa prima fase di pulizia, ci si è concentrati sugli interventi di eliminazione del parquet esistente e di asciugatura delle intercapedini. Contestualmente a questi interventi, si è dato avvio a un progetto di revisione e ripristino dell’impianto sportivo che, oltre agli ingenti danni subìti alla parte strutturale ha registrato la dismissione di diversi impianti e la perdita definitiva di arredi e attrezzature sportive.

L’intero progetto di ripristino, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria ha comportato una spesa complessiva importante, 2.360.000,00 euro, coperta con risorse proprie dell’Ente, con contributi derivanti da donazioni da parte di privati e/o enti pubblici, con fondi assicurativi avviati a seguito dei danni. Una volta definito il quadro economico complessivo il Comune ha dato avvio al primo stralcio dei lavori nel mese di novembre 2023 corrispondente a una spesa di 400 mila euro e finanziato definitivamente ad ottobre 2023 con fondi assicurativi. Questo stralcio ha previsto lo smontaggio della tribuna telescopica, il ripristino delle tinteggiature e delle pareti esistenti, la realizzazione di soletta in calcestruzzo, la fornitura e posa di nuovo parquet smontabile, la rimozione della pavimentazione ed altre opere complementari a questi interventi. In più, con una ulteriore somma di 100 mila euro, a febbraio 2024, l’ufficio Impianti sportivi del Comune ha potuto procedere con l’affidamento di incarichi tecnici di assistenza e sorveglianza e con la realizzazione della nuova pavimentazione in resina al piano terra.

Il secondo stralcio e il terzo stralcio dei lavori, pari a 1.310.000,00 mila euro (finanziato con risorse statali e da un contributo assicurativo) sono stati interessati da importanti lavori, quali: la realizzazione delle seguenti opere: rimozione di materiali, attrezzature ed elementi danneggiati, riqualificazione, ripristino e miglioramento di tutti gli impianti elettrici (illuminazione, ventilazione e riscaldamento, allarme, audio ed idraulico), la sostituzione di serramenti, la rimozione della pavimentazione residua e l’acquisto di attrezzature (compreso serrande bar e di strumentazione sportiva), oltre al completamento di tinteggiature interne ed esterne, opere di completamento del parquet con accessoristica e segnatura, incarichi tecnici per rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi, per prove di resistenza degli elementi di sicurezza e dei relativi motori, opere di realizzazione dei bar, realizzazione di pavimentazione in resina al piano primo, il ripristino delle porte interne al piano terra, la tamponatura dei parapetti contro il rischio caduta, il ripristino dei tendaggi, delle fiorire interne ed esterne, il ripristino delle UTA e dell’impianto idraulico, la fornitura e posa di nuova cartellonistica di sicurezza e di pavimentazione sportiva da gioco, oltre alle pulizie dei locali.

In ultimo è stato erogato un ulteriore finanziamento, inserito a bilancio a fine novembre 2024, pari a 550 mila euro, legato ad un intervento generale di impermeabilizzazione della copertura fortemente danneggiata dagli eventi alluvionali. Tali lavori comprendono una prima parte di opere di riparazione della guaina esistente per l’effettuazione di alcuni eventi organizzati e, a seguire, il rinnovo totale dell’impermeabilizzazione della copertura dell’impianto, oltre ad opere accessorie.

Cesena, 7 febbraio 2025