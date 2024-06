Il PD a Coriano cresce e passa dal 24,46% delle elezioni Europee del 2019 al 31,33% di oggi, quindi una crescita di circa 7 punti dalle scorse elezioni. Il dato è chiaro. Anche a Coriano si verifica quello che è accaduto su scala nazionale, la rivoluzione quindi è tutta interna alla destra, Fratelli d’Italia passa dal 4,76% delle ultime elezioni Europee del 2019 al 36,03% di oggi. Lega che nel 2019 aveva il 37,99% passa al 5,70% di oggi, Forza Italia 6,43% di 5 anni fa e 5,32% oggi.

Quindi a Coriano la coalizione di destra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) passa dal 49,18% del 2019 al 47,05%, perdendo circa 2 punti percentuali.

Da segnalare il dato negativo che è l’affluenza: anche a Coriano cala dal 62,81% del 2019 al 51,34% di oggi.

La crescita del partito democratico dimostra che è un punto di riferimento del tessuto corianese, che il lavoro fatto è stato riconosciuto e quindi il percorso intrapreso è stato premiato. Dobbiamo continuare a lavorare in questo solco per affermarci come unica alternativa a questa destra.

La popolazione corianese si riconosce e crede ancora nei valori del centro-sinistra, e come rappresentanti del PD vogliamo ringraziare tutti coloro che ci sostengono.

Sentiamo chiara la chiamata a impegnarci molto di più. Vogliamo offrire una credibile alternativa ad un governo del comune di estrema destra che, dopo tanto tempo, ha tolto la maschera della lista civica.

PD Coriano