Il PD alla ricerca di candidati per le prossime elezioni comunali nella provincia di Rimini

Il Partito Democratico (Pd) è attualmente impegnato nella ricerca di candidati per le imminenti elezioni comunali che si terranno nel riminese nel mese di giugno. Filippo Sacchetti, segretario provinciale del Pd, ha delineato chiaramente la posizione del partito riguardo a questa selezione di candidati.

Il Pd si oppone fermamente all’idea di sindaci a vita nei comuni di piccole dimensioni e alla possibilità per i sindaci di comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti di poter svolgere un terzo mandato consecutivo. Il partito mira a costituire coalizioni ampie e solide nella comunità, fatta eccezione per Santarcangelo e Bellaria, dove il Pd presenterà il proprio simbolo.

Al momento, i nomi dei candidati non sono ancora stati annunciati, tranne per Fabrizio Piccioni, che sarà ricandidato a Misano. Il Pd sta lavorando diligentemente per costruire una squadra di candidati competenti e motivati per le prossime elezioni comunali di giugno.