Il Pd Santarcangelo: “Sosteniamo con forza ogni iniziativa dell’amministrazione per stabilizzare Mutonia, un unicum di arte, cultura ed educazione al riuso che ci proietta sul piano internazionale ed è una ricchezza per tutto il territorio”

“Come Pd sosteniamo con grande convinzione il sindaco e la giunta in questa partita che ci ha scosso non poco: siamo infatti convinti che Mutonia sia un unicum in tutto, nel pensiero che lo ha partorito, nella sostanza e anche nella rigenerazione urbana di quella che era un’area dismessa ed è diventata un grande polo di attrazione che trova oggi un veto dal Consiglio di Stato. Da una sentenza che da Partito Democratico garantista e rispettoso dell’operato della magistratura non possiamo che rispettare, ma che ci spinge ad affiancare l’amministrazione nel cercare ogni strumento per salvare e salvaguardare in futuro quella che è una vera ricchezza non solo per Santarcangelo, ma per tutto un territorio che va al di là dei confini comunali e provinciali”. Così la segretaria Paola Donini all’indomani del pronunciamento sul campo della Mutoid Waste Company.

“Crediamo che Mutonia e la sua evoluzione artistica e formativa sul valore del riuso come forma di tutela dell’ambiente ante litteram siano una grande ricchezza e rappresentino una miniera creativa diventata parte totalmente integrante di Santarcangelo, di quello che l’arte rappresenta per Santarcangelo: una realtà che ha proiettato la nostra città ancor più sul piano internazionale. Il campo è aperto, non c’è niente di nascosto, non visibile o opaco, è visitato da cittadini e turisti, famoso, frequentato, vissuto, casa di mostre e di eventi, parte attiva di questa comunità. Rispettiamo dunque la sentenza, ma faremo di tutto per riaffermare che Mutonia e la sua unicità sono un pezzo di Santarcangelo che difendiamo e difenderemo con ogni mezzo possibile, come abbiamo fatto in passato, sapendo che la popolazione è con noi e con i Mutoid come ha dimostrato più volte: ben vengano tutte le iniziative amministrative che porteranno alla stabilizzazione della comunità nell’area in maniera definitiva e inattaccabile da ogni possibile ricorso. Le sosterremo con grande forza” conclude Donini.