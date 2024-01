Il piano di interventi del Comune di Rimini per i parchi della città: dopo l’estate al via la riqualificazione del parco Briolini

L’Amministrazione comunale ha deciso di mettere al centro dei propri interventi la riqualificazione delle aree verdi, con particolare attenzione alla sicurezza per i cittadini.

Il primo parco che sarà oggetto di intervento è il Parco Briolini, all’interno di un progetto di riqualificazione e sicurezza urbana partecipativa finanziato anche dalla Regione Emilia Romagna per 96mila euro. L’investimento totale ammonta a 120mila euro. La Giunta comunale ha approvato ieri il documento di indirizzo per la progettazione degli interventi, che prevedono una riqualificazione urbana complessiva dell’area, partendo dalla ridefinizione delle attrezzature presenti nel parco.

In particolare, verrà realizzata una palestra/area fitness adeguatamente illuminata. Inoltre, verrà ridefinito il disegno delle essenze arboree per renderne il parco ancora più fruibile. Nel contesto del progetto, sarà potenziata l’illuminazione pubblica, attualmente sottodimensionata, e saranno installate telecamere di videosorveglianza per aumentare il livello di sicurezza in un’area ad alta frequentazione.

L’accordo di programma firmato tra la Regione e l’Amministrazione comunale stabilisce la conclusione dei lavori entro il 31 agosto 2024, con l’inizio dei lavori previsto in primavera.

“Il ‘Briolini’ è il primo dei parchi della città sul quale interverremo nei prossimi mesi proprio nell’ottica di coniugare riqualificazione del verde alle politiche di sicurezza urbana – sottolineano gli assessori alla Polizia Locale Juri Magrini e ai lavori pubblici Mattia Morolli – Come amministrazione stiamo infatti mettendo a punto un progetto triennale che abbiamo intenzione di finanziare attraverso le risorse messe a bando dal ministero dell’Interno, dedicati ai progetti di sicurezza urbana. Si tratta di un programma che prevede interventi su tre parchi, distribuiti tra il nord e il sud della città, su cui gli uffici del settore facility management e Polizia Locale si stanno confrontando per esaminare priorità e necessità. Nelle prossime settimane definiremo il quadro di interventi ed entro il mese di aprile presenteremo il progetto al bando della Prefettura. L’obiettivo è quello di pianificare da qui a tre anni un programma straordinario dedicato ai parchi della città, di cui fa parte anche il Masterplan per la valorizzazione del Parco Cervi, con l’obiettivo di far sì che questi polmoni verdi della città siano sempre più spazi di vita del quartiere, oltre che elementi fondamentali per accrescere la vivibilità, la bellezza, la resilienza della città”.