Il Prefetto di Rimini, Dottoressa Rosa Maria Padovano, in visita oggi a San Clemente

Apprezzamento per il modello di comunità che San Clemente esprime. Interesse verso il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale; riconoscimento dell’impegno profuso nei confronti delle necessità di un territorio la cui dinamicità in ambito provinciale suscita considerazione. Il Prefetto della Provincia di Rimini, dottoressa Rosa Maria Padovano, ha fatto visita questa mattina, al Comune di San Clemente, ricevuta dalla Sindaca Mirna Cecchini. “Esprimo – dice la Sindaca – il mio ringraziamento personale e di tutta la Giunta, dei dipendenti e collaboratori dell’Amministrazione per la sua presenza qui, oggi, a San Clemente. La vicinanza delle istituzioni centrali dello Stato è motivo di orgoglio e sprone per noi Sindaci del territorio; soprattutto per chi vive in piccole realtà e ogni giorno deve comunque confrontarsi con legittime istanze e non poche criticità”.

San Clemente, 15 marzo 2024