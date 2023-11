Il prefetto ha ricevuto in visita il nuovo questore di Rimini

Il Prefetto Rosa Maria Padovano ha ricevuto in visita il nuovo Questore di Rimini Olimpia Abbate.

Il colloquio si è svolto all’insegna della massima cordialità e si è sviluppato con una panoramica a largo raggio sulle principali tematiche di interesse in ambito provinciale e, in particolare, sugli scenari che coinvolgono l’attività delle Forze dell’Ordine.

Il Prefetto ha tratteggiato alcune peculiarità del territorio, con particolare riguardo al turismo e alle numerose manifestazioni e iniziative, anche di livello internazionale, che lo caratterizzano e costituiscono il volano dell’andamento socio-economico.

La dott.ssa Padovano ha, altresì, accennato all’articolata e complessa realtà che proprio in virtù della forte vivacità imprenditoriale, sociale e culturale non si presenta mai in forma statica e prospetta scenari che vanno di volta in volta analizzati ai fini di una mirata attenzione.

Il neo Questore, nel riferire di alcuni passaggi salienti delle precedenti esperienze professionali, si è detta lieta di essere stata destinata in questo territorio – peraltro in modo inatteso – ed ha assicurato ogni possibile impegno e la massima disponibilità a collaborare nell’esercizio delle proprie funzioni.



Prefettura di Rimini