Il Premio Rimini Mundi 2024 a dodici ambasciatori dell’offerta congressuale della Riviera di Rimini

Martedì 12 novembre alle 17.30 evento pubblico alla Sala Ressi in piazza Cavour

Rimini, 11 novembre 2024 – E’ produttiva di contatti e relazioni globali l’attività del ‘corpo diplomatico’ che insieme a Italian Exhibition Group (IEG) agisce a favore dell’offerta congressuale della Riviera di Rimini. Connessioni che spesso si tramutano in congressi che arricchiscono il calendario degli eventi dei prossimi anni.

Martedì 12 novembre, dalle 17.30, la sala Ressi del teatro Galli ospiterà la cerimonia di premiazione dei 12 ambasciatori individuati da IEG e Convention Bureau della Riviera di Rimini, col Patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna. Presenterà la cerimonia Lucia Renati, giornalista e scrittrice.

La consegna del premio Rimini Mundi sarà anche l’occasione per un tributo ai professionisti che, col loro operato, hanno favorito e favoriranno lo svolgimento di appuntamenti nazionali e internazionali per oltre 40.000 presenze complessive.

La crescita complessiva di IEG trova infatti contributi anche nello sviluppo dell’attività della sua divisione Event & Conference che alimenta di eventi il Palacongressi, favorendo un network tra il territorio e le tante personalità che lo hanno a cuore. Il Premio Rimini Mundi riconosce proprio questa coesione, la stimola e la valorizza.

I temi più ricorrenti e strategici riguardano wellness, mobilità, trasporti e i tradizionali settori medico e scientifico.

Fra gli ambasciatori numerosi docenti di Unibo, frutto anche della convenzione triennale fra IEG e Alma Mater Studiorum che ha strutturato la collaborazione per lo sviluppo di candidature per l’acquisizione di congressi globali a Rimini e sul territorio romagnolo.

A premiare i nuovi 12 Ambassador il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG.

Nel corso della cerimonia di premiazione anche l’intervento di Marco Cattaneo, giornalista scientifico, direttore di National Geographic e Le Scienze, che tratterà l’ascesa della destinazione riminese nello scenario internazionale del turismo business. Il suo intervento avrà per titolo “Sapere, eventi, connessioni: appunti per un ‘sistema Rimini’.

Il Club degli Ambassador è composto da personalità che nell’ambito professionale svolgono una funzione fondamentale nel segnalare Rimini quale destinazione per meeting e congressi e ricoprono un ruolo di rilievo nella composizione dei dossier necessari alle candidature nazionali e internazionali.

Ecco l’elenco dei premiati col Rimini Mundi 2024 e dei congressi collegati:

Andrea Andreucci, presidente SIIET – Società italiana infermieri di emergenza territoriale – AUSL della Romagna 8-10 maggio 2025: Congresso Nazionale Emergenza Urgenza – CEU

Alessandro Bortolotti, UNIBO – RN Dipartimento di scienze per la qualità della vita 14-17 aprile 2025: Conference of the European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning -EOE

Laura Bragonzoni, UNIBO – RN Dipartimento di scienze per la qualità della vita 23-27 giugno 2027: Conference of the International Society of Biomechanics in Sports -ISBS

Claudio Ciavatta, UNIBO – BO Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari 25-30 agosto 2024: International Humic Substances Society – IHSS

Nicola Colamaria, presidente OPI Rimini – Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rimini 8-10 maggio 2025: Congresso Nazionale Emergenza Urgenza – CEU

Leonardo Corbucci, amministratore delegato AIRiminum 2014 S.p.A. 18-20 maggio 2026: Routes Europe 2026

Roberta Frisoni – assessora Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Rigenerazione Urbana, Politiche per la mobilità, Trasporto Pubblico Locale, Demanio, PNRR del Comune di Rimini 16-19 giugno 2026: Velo City Conference

Gianluca Garulli – direttore di chirurgia generale all’ospedale Infermi di Rimini AUSL della Romagna 1-4 giugno 2025: Congresso Nazionale Chirurghi Ospedalieri – ACOI

Lorenzo Marconi, UNIBO – BO Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione ‘Guglielmo Marconi’ 20-23 giugno 2028: European Control Conference

Athanasios Pappous, UNIBO – RN Dipartimento di scienze per la qualità della vita 7-10 settembre 2027: Conference of the European Association for Sport Management – EAS

Marco Pironi – Studio Dentistico Pironi Santarcangelo 17-18 aprile 2026: Congresso Nazionale AIDOR (Accademia Italiana Ortodonzia)

Catia Prandi UNIBO – CESENA Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria 17-21 giugno 2024: European Conference on Computer-Supported Cooperative Work -ECSCW

Infine due le menzioni speciali, per i dipendenti di IEG che si sono anche adoperati per favorire lo svolgimento di appuntamenti congressuali a Rimini:

Alessandra Astolfi – Global Exhibition Director Green & Technology Division IEG 11-12 dicembre 2024: Smart Specialisation Strategies -S3- Conference 2024

Giorgia Maioli – Senior Brand Manager IEG 19-21 gennaio 2024: Convention Forno D’Asolo, Convention Bindi e Convention Forno Italia