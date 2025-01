Il Ritorno di Goldrake: La Serie Originale Restaurata e il Finale di Goldrake U su Rai 2

I fan di Goldrake possono prepararsi a un evento imperdibile: la serie animata originale degli anni Settanta tornerà in onda sulle reti Rai in una versione restaurata. Questo annuncio ha suscitato entusiasmo tra i nostalgici e gli appassionati del leggendario robot.

In attesa di questo ritorno, il 17 gennaio Rai 2 presenterà, in prima visione assoluta, gli episodi finali di “Goldrake U”, il reboot che ha riacceso l’interesse per le avventure del noto robot contro le forze malvagie di Vega. A partire dalle 21:20, gli spettatori potranno seguire l’epilogo della saga, composto da cinque episodi dal titolo evocativo: “Le tenebre inseguono la luce”, “Mazinga X”, “Un fiore da proteggere”, “L’ultimo inganno” e “Per il pianeta Terra”. Il finale promette un intenso scontro epico per la salvezza del pianeta.

Prima della puntata conclusiva, gli spettatori avranno l’opportunità di rivivere la magia della serie originale grazie a una clip che presenterà materiali di repertorio della Rai, arricchita dalla rinomata colonna sonora degli anni Settanta. “Grendizer U”, basata sull’opera di Go Nagai, è stata realizzata da un team di illustri animatori, tra cui il regista Mitsuo Fukuda, il character designer Yoshiyuki Sadamoto e lo sceneggiatore Ichiro Okouchi, con la colonna sonora di Kohei Tanaka. La serie è prodotta dallo studio Gaina, mentre i diritti sono stati acquisiti dalla Rai dalla società francese Mangouste Anim, detentrice dei diritti di distribuzione.