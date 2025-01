Il San Giovanni si ripresenta al via sognando l’aggancio al Tre Fiori e piazza due botti di Capodanno

Alla corte di mister Tognacci il difensore Andrea Ghiggini dagli Usa e la punta esterna Riccardo Michelucci. Il presidente

Massimiliano Venturi: “Che il 2025 sia un altro anno di grande crescita per noi

e il calcio sammarinese, ma soprattutto un anno di salute per tutti”

Settimo posto a quota 23 punti, con un ruolino di marcia di sei vittorie, cinque pareggi e tre sole sconfitte nelle prime 14 giornate di stagione regolare. E’ un San Giovanni con i piedi ben saldi nei playoff e ad appena quattro lunghezze dalla quarta posizione quello che ha chiuso il 2025 e chiuderà l’andata domenica 12 gennaio contro il Tre Fiori. Un cammino più che positivo, che la società vuole alimentare ulteriormente tanto da essere dimostrata attenta e attiva sul mercato. Alla ripresa, mister Marco Tognacci, ha lavorato con due volti nuovi che annuncia il presidente Massimiliano Venturi: “Niccolò Pruccoli e Tommaso Bastianelli tornano a giocare in Italia ed entrano in rosa Andrea Ghiggini e Riccardo Michelucci. Il primo è un difensore centrale classe 2000 che dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili a Cesena ha vinto una borsa di studio per un College in America e ha fatto quattro anni negli Usa studiando e giocando. Qualche mese fa si è laureato e dopo qualche allenamento con noi lo abbiamo tesserato. Il secondo è un attaccante mancino classe 2003 uscito dalle giovanili del Rimini e con esperienze in Eccellenza, le ultime a Pietracuta e Novafeltria”

Presidente, un bilancio di questa prima parte di stagione?

“Direi che siamo in linea con i nostri programmi e gli obiettivi estivi, consolidarci cioè in certe posizioni e portare a casa anche qualche punto con le big crescendo in questo tipo di partite. Potevamo nazi avere qualche punto in più: con il Fiorentino un errore arbitrale ci ha tolto una vittoria meritata e qualcos’altro abbiamo lasciato per strada, ma va bene così“

C’è stata una sola vera prestazione non all’altezza, anzi un’ora con il Tre Fiori nel quarto di finale di andata della Coppa Titano

“Abbiamo sbagliato davvero solo quella partita, per il resto abbiamo fatto tutto quello che dovevamo grazie a un gruppo spettacolare”

Si torna in campo domenica 12 proprio contro il Tre Fiori, con la possibilità dell’aggancio: come state lavorando durante la sosta?

“I ragazzi si stanno allenando bene. Recuperiamo Fabbri e Senia che erano fuori e con i nuovi innesti cresceremo ancora e ce la giocheremo con tutti”

A cosa punta questo San Giovanni?

“Ad andare avanti così, giornata dopo giornata, crescendo ogni partita. Gli altri anni con le big non ce la giocavamo neanche, quest’anno abbiamo perso solo con La Fiorita e direi che ci siamo. Avanti così e consolidiamoci ringiovanendo la rosa”

Un augurio per il 2025 al San Giovanni e al calcio sammarinese?

“Auspico che la crescita costante che abbiamo avuto sia noi che il calcio della Repubblica continui, ma che sia soprattutto un anno di grande salute per tutti”

Comunicato stampa