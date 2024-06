Il San Marino Calcio presenta il suo nuovo logo. Un design moderno, semplice ed essenziale che racchiude in se? tutta la sammarinesita? che la societa? vuole portare con orgoglio sul proprio petto. I colori della Repubblica, il suo simbolo, ovvero le tre Torri con le proprie tre “penne”, ed il guerriero Titanus con la spada tratta pronto ad affrontare a testa alta qualsiasi avversario. In un perfetto connubio tra passato, presente e futuro. Con la definizione del logo a breve verra? svelata anche la nuova maglia che gli studi grafici del presidente Montanari hanno realizzato per la prossima stagione 2024/25.