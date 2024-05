Il San Marino Tennis Club parte alla grande nei play-off regionali di serie C femminili: battuto per 3-2 a domicilio il San Martino Biomicron

SAN MARINO. Splendida prestazione della squadra femminile del San Marino Tennis Club che vince il primo round dei play-off regionali di serie C femminile. Domenica le ragazze guidate da Alice Balducci nel doppio ruolo di tecnica e giocatrice, hanno “sbancato” al doppio di spareggio, al termine di un confronto durissimo, iniziato alle 9 del mattino e terminato alle 18 di sera, i campi del San Martino Biomicron di San Martino in Rio. Si è giocato su campi indoor molto veloci e quindi particolarmente penalizzanti per le sammarinesi.

Nel complesso, come sottolinea la stessa Alice Balducci in suo post, cinque match giocati, 14 set, due super tiebreak, Il tutto realizzato da una squadra molto giovane, ma anche molto talentuosa. Nei singolari successi di Alice Balducci (con un problema al braccio) per 3-6, 6-2, 7-5 su Elisabetta Leoni e di Silvia Alletti per 6-3, 5-7, 6-2 su Alessia Morgotti, Talita Giardi è stata sconfitta 6-0, 6-2 da Sonia Pianzi. Nel primo doppio Giardi ed Alletti sono state sconfitte 6-2, 5-7, 10-6 da Pianzi-Leoni, poi nel doppio decisivo ancora Alletti-Giardi hanno vinto 4-6, 7-6, 10-5 ancora contro Pianzi-Leoni. Da sottolineare la grande determinazione delle giovanissime Titane che nel doppio decisivo erano sotto nel punteggio per 6-4, 5-2 e 0-30. Dunque una prova maiuscola per le biancazzurre che ora nel turno decisivo che qualifica per il tabellone nazionale affronteranno domenica (dalle 9) la vincente tra Circolo Tennis Albinea e Nettuno Tennis Club Bologna.