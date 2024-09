Il segretario di stato Beccari interviene alla 68° Conferenza Generale dell’Agenzia Internazionale per l’energia atomica

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto, nella giornata di ieri con un videomessaggio, alla 68^ Conferenza Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), in corso questa settimana a Vienna. In rappresentanza della Repubblica di San Marino, l’Ambasciatore Elena Molaroni, Rappresentante Permanente della Repubblica presso le Organizzazioni Internazionali a Vienna, partecipa ai lavori della Conferenza.

Nel proprio discorso il Segretario di Stato Beccari ha rimarcato l’importante ruolo dell’Organizzazione, volta a regolare e promuovere l’uso pacifico dell’energia nucleare e mantenere la sicurezza internazionale.

“San Marino promuove e protegge i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché il disarmo, la non proliferazione e il controllo degli armamenti, essendo uno Stato parte dei principali trattati internazionali in questi settori. – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – La Repubblica apprezza il controllo e il supporto dell’AIEA su tutti gli impianti nucleari, garantendone il corretto funzionamento e la precisione nelle aree colpite dai conflitti, in particolare le centrali ucraine. Il ruolo dell’AIEA è oggi fondamentale e assolutamente cruciale.”

San Marino, 18 settembre 2024/1724 d.f.R.