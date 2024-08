Il Segretario di Stato Matteo Ciacci al Meeting di Rimini: incontri con i Ministri Picchetto Fratin e Lollobrigida.

Rimini, 23 agosto 2024 – Il Segretario di Stato Matteo Ciacci ha partecipato al Meeting di Rimini, un’importante occasione di confronto e dialogo su temi di rilevanza nazionale e internazionale. Durante la sua visita, Ciacci ha avuto l’opportunità di incontrare i suoi omologhi, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin e il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

Gli incontri sono stati caratterizzati da un proficuo scambio di idee e strategie, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri. Le discussioni si sono concentrate su tematiche fondamentali quali la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e le politiche energetiche, evidenziando l’importanza di un approccio integrato per affrontare le sfide attuali.

Nei giorni precedenti, Ciacci ha incontrato anche Alessio Mammi, Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna. Questo incontro ha permesso di approfondire tematiche legate alle politiche agricole regionali e di discutere collaborazioni future che possano favorire lo sviluppo del settore.

“Fondamentale – per il Segretario Ciacci – collaborare con i colleghi italiani per sviluppare soluzioni efficaci e innovative. Anche il Meeting di Rimini rappresenta un’importante piattaforma per il dialogo e la condivisione di buone pratiche”.

Il Segretario di Stato Matteo Ciacci ha inoltre sottolineato l’importanza di promuovere iniziative comuni che possano contribuire alla crescita sostenibile e al benessere della popolazione, sottolineando il ruolo cruciale della collaborazione con la vicina Italia.