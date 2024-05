Il signor Vajont … di Sergio Pizzolante

La valanga del 110 è lui.

Dice che la valanga del 110 è come il Vajont, una valanga che era già partita.

Prima che arrivasse lui.

Dice una balla. La valanga è lui.

Ha annunciato il quarto provvedimento in un anno sul 110, in un Paese normale bisognerebbe chiedergli conto almeno degli altri 3, del perché non hanno funzionato. No?

Cioè, almeno tre provvedimenti, in un anno, fatti da lui, erano, sono, sbagliati, no?

Almeno.

Ma lui sbaglia anche il quarto. E pontifica.