Il sindaco de Pascale elogia la Guardia di Finanza per il sequestro di un laboratorio di droga a Ravenna

“Voglio esprimere i miei complimenti e sentimenti di riconoscenza alla Guardia di Finanza di Ravenna per l’operazione che ha portato al sequestro nel territorio ravennate di un laboratorio per il taglio e il confezionamento della cocaina, e all’arresto dei due uomini implicati”. Con queste parole, il sindaco Michele de Pascale ha commentato l’importante iniziativa della Guardia di Finanza, che ha portato alla scoperta di un laboratorio all’interno del quale sono stati trovati otto chili di droga, 60.000 euro in contanti e alcune armi da fuoco.

“Un plauso alla capacità e professionalità degli uomini e le donne del corpo della Guardia di Finanza per l’importante ed efficace intervento a contrasto dello spaccio di stupefacenti e a tutela della sicurezza del nostro territorio”, ha concluso de Pascale, sottolineando l’importanza di tali operazioni per la sicurezza della comunità ravennate