Il Sindaco e l’Assessore allo Sport hanno incontrato la squadra. “Cervia Ginnastica e Sport SSD” di ginnastica ritmica in serie A1

Il Sindaco Mattia Missiroli e l’Assessore allo sport Gianni Grandu hanno incontrato le ginnaste della squadra “Cervia Ginnastica e Sport SSD” di ginnastica ritmica, che inizieranno a breve il Campionato di serie A1.

La squadra neo promossa ha mietuto successi a ripetizione, passando in breve tempo dalla serie B alla promozione in serie A1, avvenuta nella scorsa stagione ad Ancona.

Le ragazze che affronteranno il Campionato in A1 sono Martina Reggiani, Nicole Gramellini, Caterina Maltoni, Margherita Fucci, Margherita Ravaioli.

Il lavoro svolto dalle tecniche Simona Ravaioli, Yana Siniel’ Nikova e Natalia Putko sta portando grandi soddisfazione alla società “Cervia Ginnastica e sport SSD”, che in pochi anni ha conquistato risultati nazionali e internazionali.

Il Campionato di serie A1, che durerà tre mesi e si compone di tre tappe, inizierà il 22 febbraio a Chieti, per poi passare a marzo a Forlì e concludersi ad aprile ad Ancona.

Il Sindaco e l’Assessore hanno espresso alle ginnaste ed all’istruttrice Simona Ravaioli, accompagnate dal legale rappresentante della società Guido Bonetti un sentito augurio per questa brillante carriera e per i prossimi appuntamenti in cui saranno impegnate.

Cervia, 12 febbraio 2025