Il sindaco Matteo Gozzoli ha incontrato il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Cesena, Arcangelo Di Nicola

Il maggiore Arcangelo Di Nicola ha preso il posto del tenente colonnello Alberto Liberati

Cesenatico, 4 ottobre 2024_Nella mattinata odierna il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha ricevuto in Municipio il maggiore Arcangelo Di Nicola, nuovo comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Cesena. Di Nicola che in precedenza ha prestato servizio presso Ancona subentra al tenente colonnello Alberto Liberati.

All’incontro ha preso parte anche il luogotenente Michele Roberto, comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico.

A nome dell’Amministrazione comunale il Sindaco Gozzoli ha assicurato al Comandante Di Nicola massima disponibilità ad ogni forma di collaborazione al fine di garantire la legalità nel nostro territorio comunale.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

“Il piacevole colloquio – commenta il Sindaco – avuto con il nuovo Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Cesena è stata l’occasione per rinsaldare la collaborazione che in questi anni ha contraddistinto l’amministrazione comunale e la Guardia di Finanza di Cesenatico che ricordo essersi contraddistinta per importanti operazioni di indagine e controllo del territorio.

Ho infine colto l’occasione per sottolineare l’ottimo lavoro svolto dal luogotenente Michele Roberto in questi anni.

Nell’augurare buon lavoro al Comandante Di Nicola, colgo l’occasione per ringraziare il tenente colonnello Alberto Liberati per il lavoro svolto in questi anni.”