Il Trofeo Lions Club San Marino: Sport, Inclusione e Solidarietà

Il Trofeo Lions Club San Marino è più di un semplice torneo di calcio a 5 (futsal); è un simbolo di inclusione, accoglienza e lotta contro ogni forma di discriminazione. L’evento, in programma per sabato 8 giugno presso l’Impianto sportivo di Dogana, si propone di dimostrare come lo sport possa diventare un potente strumento di aggregazione, inclusione sociale, solidarietà e uguaglianza.

Un Obiettivo Solidale: L’Associazione Batticinque di San Marino

Tutti gli introiti generati dal Trofeo Lions, dalle donazioni degli sponsor alle iscrizioni delle squadre e alle offerte degli spettatori, saranno devoluti in beneficienza all’Associazione Batticinque di San Marino. Quest’ultima si dedica con impegno e passione alle famiglie con ragazzi autistici o con disturbi del neurosviluppo, offrendo loro sostegno e risorse indispensabili.

Una Competizione Unica: Squadre Miste e Special Olympics

Le squadre partecipanti al torneo saranno un mix di atleti e atlete provenienti da diverse realtà sportive, uniti dalla passione per il futsal e dal desiderio di promuovere valori di inclusione e solidarietà. Inoltre, i ragazzi degli Special Olympics avranno un ruolo centrale nella competizione, con squadre composte seguendo le indicazioni specificate nel regolamento disponibile via QR-code sulla locandina dell’evento.

Come Partecipare:

Per prendere parte al Trofeo Lions, è necessario avere almeno 15 anni e formare una squadra composta da un minimo di 7 giocatori e un massimo di 10. Ogni squadra dovrà eleggere un Capitano responsabile dell’iscrizione. Il modulo per l’iscrizione è disponibile online, facilitando così la partecipazione di tutti gli interessati.

Un Ringraziamento ai Partner e agli Sponsor

L’organizzazione del Trofeo Lions Club San Marino è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione della Federazione Sammarinese Gioco Calcio, della Federazione Sammarinese Sport Speciali e del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, che ha messo a disposizione la struttura sportiva.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno creduto fermamente nell’importanza di questa iniziativa: GIOCHI DEL TITANO, SIT GROUP, VALPHARMA e TITANCOOP.

Le iscrizioni per il Trofeo Lions Club San Marino sono ufficialmente aperte. È tempo di giocare a calcio, di unirsi in un’unica grande squadra e di dimostrare che lo sport può essere uno strumento potente per costruire un mondo più inclusivo e solidale. Tutti insieme, per una causa nobile e per celebrare i valori di accoglienza, integrazione e uguaglianza.