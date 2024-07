Il Vaticano scomunica monsignor Viganò, giudicato colpevole di scisma

Scomunicato l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, condannato come scismatico dalla Congregazione per la Dottrina della Fede dopo i ripetuti attacchi a Papa Francesco di cui non riconosce l’autorità. “Sono note le sue affermazioni pubbliche che si traducono nel rifiuto di riconoscere e sottomettersi al Sommo Pontefice, alla comunione con i membri della Chiesa e alla legittimità dell’autorità magisteriale del Concilio Vaticano II”, ha affermato la Congregazione in un comunicato, in cui dichiara il “monsignore” colpevole del reato di scisma.

AGI