Il vescovo Nicolò ha incontrato i ragazzi della Pallamano Rinascita Rimini

Anselmi ha trascorsi da giocatore nella nativa Genova

Rimini – Una bella sorpresa per i ragazzi e le ragazze della sezione pallamano della Polisportiva Rinascita. Durante l’allenamento di giovedì 30 novembre, nella palestra della scuola Fermi di Viserba, hanno ricevuto la visita del vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi.

Sua Eccellenza si è trattenuto a lungo con i giovani atleti, i loro genitori, i tecnici e i volontari della Pallamano Rinascita chiedendo del progetto di riportare la pallamano a Rimini. Anselmi ha anche giocato un po’ con i ragazzi e ha raccontato dei suoi trascorsi da ex giocatore nella nativa Genova.

“Per noi si tratta di una bella iniezione di fiducia – ha detto Renzo Pari, presidente della Polisportiva Rinascita. – Stiamo cercando di far tornare la pallamano a Rimini e la visita del vescovo in qualche modo ci dà una spinta. Oltre al lavoro nelle scuole la mattina, stiamo allenando i nostri ragazzi qui nella palestra della Enrico Fermi il giovedì dalle 17 alle 19 e in quella del Marco Polo a Marebello il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18.30. Il nostro obiettivo, nel breve periodo, è riuscire ad organizzare partite a livello scolastico”.

Nelle foto: alcuni momenti dell’incontro fra il vescovo e la Pallamano Rinascita Rimini.

Polisportiva Rinascita Rimini