Il vino rosso protagonista dell’autunno con i Wine Forum del Coriano Wine Festival. Secondo appuntamento sabato 11 novembre in Sala Isotta

Coriano, 7 novembre 2023 – Il meglio della Romagna con un richiamo alla Toscana. Il Sangiovese a Montalcino. Sabato 11 novembre arriva il secondo Wine Forum del Coriano Wine Festival, una seconda sapiente occasione, dopo l’esordio dello scorso 7 ottobre, per assaggiare vini rossi di grande qualità.

“Sarà una degustazione di autentiche meraviglie, vini introvabili contesi dagli appassionati e dai cultori del buon vino con Alessandro Mori, considerato uno tra i più grandi produttori italiani di Brunello al mondo, riconosciuto da critica e pubblico” rivela Francesco Falcone, curatore della rassegna organizzata dalla Pro Loco Coriano e patrocinata dall’Amministrazione comunale. In degustazione, sabato 11 novembre in Sala Isotta a partire dalle 20.00, sei annate del Brunello di Il Marroneto. Tappa successiva sabato 2 dicembre con Chiara Condello, giovane vignaiola romagnola che lavorando in cantina con la famiglia ha bruciato le tappe occupandosi delle vigne. Tema dell’incontro sarà “Il Sangiovese a Predappio”, in dialogo con Francesco Falcone, la Condello racconterà la sua storia e la sua vita intorno al vino.

“Il Sangiovese si racconta con declinazioni e sfumature differenti attraverso inediti appuntamenti che si svolgeranno a Coriano, terra del sangiovese, anche a novembre, dicembre e nei mesi a seguire – commenta l’assessore al Turismo Eventi, Anna Pazzaglia -. Mettere insieme tradizione e modernità in un settore, quello vitivinicolo, dove le colline di Coriano, del riminese e della Romagna svolgono un ruolo da protagonista a livello nazionale e internazionale, è una leva di promozione che intendiamo sostenere e promuovere con ogni mezzo. Dal vino buono prodotto in questa ricca terra all’olio extravergine di qualità eccelsa celebrato anch’esso, come il vino, a novembre con la fiera dell’oliva, l’autunno a Coriano diventa una stagione da assaporare con tutti i cinque sensi”.

I wine forum corianesi anche l’anno prossimo avranno cadenza mensile con l’obiettivo di raccontare, conoscere e valorizzare il vino Sangiovese.

Un rinfresco sarà servito prima dell’ingresso in Sala e a metà serata sarà offerto un piatto caldo. Quota di partecipazione: 25 euro

È richiesta la prenotazione, per info: 347/4835584

Comune di Coriano