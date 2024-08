Il Vismara Calcio ha presentato mister Massimo Della Betta, che avrà il ruolo di allenatore della formazione giovanile Under 17, per la prossima stagione calcistica 2024/25. Massimo è un allenatore di comprovata esperienza sia nel Settore Giovanile avendo gestito per diversi anni la formazione Juniores Regionale dell’Atletico Gallo ottenendo diversi risultati di rilievo in categoria, nonché allenando alcune formazioni dilettantistiche della nostra provincia sia in Prima che in Seconda Categoria.

Tutta la dirigenza gli fa un grande in bocca al lupo per la prossima stagione calcistica