Il week end alternativo della Notte Rosa a Coriano tra spettacoli, storia e natura

Coriano, 4 luglio 2024 – Coriano è pronta per il fine settimana della Notte Rosa di venerdì 5 e sabato 6 luglio con spettacoli dedicati a famiglie con bambini sul prato verde del castello Malatestiano.

“Sarà una Notte Rosa tra natura, storia e rappresentazioni teatrali comiche e oniriche all’aria aperta – afferma l’assessore al Turismo e agli Eventi, Anna Pazzaglia – dove potersi ritagliare delle serate di magia e divertimento in un luogo di grande suggestione come all’interno delle mura dell’antico castello di Coriano”.

Venerdì 5 luglio si svolgerà lo spettacolo “IL SOGNO. Bubble & Clown Show”. Protagoniste saranno le bolle di sapone giganti che riempiono lo spazio, avvolgendo lo spettatore in una realtà onirica, evanescente e poetica. Eros, alias Gambe in Spalla Teatro, è un clown e un mimo eccentrico e sognatore, con un carretto bizzarro e un po’ di sapone riesce a ricreare un universo incantato in cui farsi cullare dalla poesia e migrare con le ali della risata. Comico e insieme pungente, imbonisce il suo pubblico con il fascino di un gesto teatrale pulito e semplice. Amatissimo dai bambini, Eros incanta anche gli adulti. Sarà possibile oltre allo spettacolo gustarsi anche una cena nella piccola osteria ambulante di La Cantinetta della Corte.

Per prenotare cena e spettacolo per la rassegna Cortestate 2024 questo è il riferimento telefonico 329 9461660.

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al Teatro CorTe di via Garibaldi, 127.

Sabato 6 luglio seguirà lo spettacolo gratuito “Tomate Clown: Tomate en la strada” per la rassegna di “Pane Burro e Burattini”. Direttamente dall’Argentina Victor Alvares, meglio conosciuto come Tomate Clown vanta più di 30 anni di risate e applausi in 26 paesi del mondo. Dal 1992 soffia e dà vita ad una serie di personaggi incredibili e a gag comiche con palloncini. Tomate tiene inoltre laboratori in cui insegna le tecniche di presentazione degli spettacoli comici e circensi e le routine comiche di manipolazione di palloncini.

Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30

