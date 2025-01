Il weekend di Riccione tra cultura, mostre, sport, tradizione e divertimento per tutti

Il terzo weekend di gennaio a Riccione è di ampio respiro e prosegue all’insegna della cultura, della tradizione e del divertimento, con un programma di eventi per ogni interesse. I riflettori si accendono con la commedia dialettale a scopo benefico della rassegna “La Sgrignarèla” in scena alla Granturismo, illuminano e ispirano le riflessioni sui ricordi della Seconda guerra mondiale narrati da Rodolfo Francesconi al Centro della pesa, fino a guidare alla scoperta dei segreti del benessere fisico e mentale con Maddalena Mazzoli al Palazzo del Turismo.

Tra le iniziative in programma anche il tema del viaggio e dell’avventura che porta alla scoperta del Madagascar, le spettacolari esibizioni di street dance e breaking, gli iconici scatti di Lartigue e Kertész, le immagini sulle ricerche archeologiche in Kurdistan, il divertimento per tutti alla pista di pattinaggio sul ghiaccio e sulla maestosa ruota panoramica.

“Madagascar, terra e mare”: il 16 gennaio al Centro della pesa

Il gruppo Angolo dell’Avventura Rimini-Riccione propone un nuovo incontro pubblico sul tema del viaggio, presso la Sala conferenze del Centro della pesa (viale Lazio, 10). Questa sera, giovedì 16 gennaio (ore 21), l’appuntamento sarà dedicato a “Madagascar, terra e mare”, l’affascinante habitat naturale che ospita migliaia di specie animali e che si distingue per le rigogliose foreste pluviali, le spiagge incantevoli e le barriere coralline brulicanti di vita. L’appuntamento offrirà anche l’opportunità di esplorare la cultura dell’etnia Toragjan dell’Indonesia, attraverso un percorso visivo che documenta i suggestivi riti funebri e le caratteristiche risaie. Foto e racconti saranno curati da Renato Santi, per un viaggio unico tra natura e tradizioni.

La Sgrignarèla presenta la commedia dialettale “E curnud cuntènt”: il 17 gennaio alla Granturismo

La commedia dialettale, che celebra le tradizioni locali in allegria e con tante risate, torna protagonista nel nuovo appuntamento della rassegna teatrale “La Sgrignarèla”, organizzata e curata da Famija Arciunesa, il cui ricavato sarà devoluto a scopo benefico. Venerdì 17 gennaio (ore 20:30) saranno i Senza Prescia a portare in scena alla Granturismo (piazzale Ceccarini, 11) “E curnud cuntènt”, la commedia in tre atti di Pier Paolo Gabrielli, una storia divertente sul tradimento coniugale. I biglietti sono in prevendita (posto unico 10 euro) presso Idee regalo tabaccheria nr. 24 via Circonvallazione 108 (tel. 0541 607935) e libreria Edicolé Speranza viale Romagna 52 (tel. 0541 644462) e saranno disponibili anche la sera stessa della rappresentazione.

“Azioni belliche sulla fascia costiera Adriatica da Cattolica a Rimini durante la guerra 1939-1945”: il 18 gennaio al Centro della pesa

Rodolfo Francesconi, saggista, scrittore e poeta riccionese, presenta il suo ultimo libro “Azioni belliche sulla fascia costiera Adriatica da Cattolica a Rimini durante la guerra 1939-1945” (La Piazza, 2025) sabato 18 gennaio alle 16:30 presso la Sala conferenze del Centro della pesa (viale Lazio, 10). L’opera, curata dal poeta Pasquale D’Alessio, è un diario di ricordi che narra l’esperienza dell’autore durante la Seconda guerra mondiale, vissuta da ragazzo, quando dalla colonia marina Piacentina di Misano Adriatico, dove era stato mandato, vedeva sfrecciare gli aerei militari in virata dal mare sulla città, con i bombardamenti e il loro carico di terrore. Alla presentazione parteciperanno anche il saggista Ennio Grassi, il direttore de “La Piazza” Giovanni Cioria e la flautista Francesca Gabrielli. L’ingresso è libero.

“Gli undici semi della felicità”: il 19 gennaio al Palazzo del Turismo

Domenica 19 gennaio alle 18:30, il Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini, 11) ospita la presentazione del libro “Gli undici semi della felicità” (Mondadori, 2025) di Maddalena Mazzoli. L’opera esplora il benessere mentale e fisico, proponendo un percorso di consapevolezza per raggiungere una serenità autentica attraverso meditazione, riflessioni filosofiche buddhiste e accettazione delle difficoltà come parte integrante della felicità. Durante l’evento, l’autrice dialogherà con Debora Grossi, scrittrice e collaboratrice della Biblioteca di Riccione per le attività di promozione alla lettura, e l’operatrice olistica Antonella Avino guiderà un momento di rilassamento con le melodie armoniche dell’handpan. Cristian Guidi, botanico riccionese, parlerà dell’importanza del rapporto tra uomo e natura per il benessere psicofisico. Il pubblico riceverà un omaggio legato al mondo dei fiori, pensato per promuovere la biodiversità e favorire l’amore per la natura. L’ingresso è libero: l’incontro rappresenta un’occasione per approfondire i temi del libro e riflettere sulle pratiche per il benessere personale.

Street dance e breaking: dal 17 al 19 gennaio al Playhall

Proseguono al Playhall (viale Carpi, 24) le gare nelle diverse discipline della danza sportiva dei “Campionati italiani assoluti” organizzati dalla Fidesm – Federazione italiana danza sportiva e sport musicali: dal 17 al 19 gennaio saranno le acrobazie di street dance e breaking a entusiasmare il pubblico, grazie agli atleti che arrivano da ogni angolo d’Italia.

Gli scatti fotografici di Lartigue e Kertész e le immagini sulle ricerche archeologiche in Kurdistan

Fino al 6 aprile, Villa Mussolini (viale Milano, 31) ospita la mostra ”Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna”, che presenta oltre 100 scatti iconici e inediti dei due grandi fotografi. I due artisti sono riusciti a catturare l’essenza della vita quotidiana, ciascuno con il proprio stile unico: Kertész attraverso l’introspezione e la vita urbana a Budapest, Parigi e New York, Lartigue immortalando la gioia e l’effervescenza della Belle Époque parigina. La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento).

Le sale del Museo del Territorio e la galleria del Centro della pesa (viale Lazio, 10) ospitano la mostra “Tracce e percorsi. Le nuove scoperte della missione storico-archeologica italiana in Kurdistan”. L’esposizione presenta testi e immagini che documentano le ricerche condotte nella regione di Garmian, nel Kurdistan iracheno, dal team di archeologi dell’Università di Bologna, coordinato dai ricercatori Luca Colliva e Serenella Mancini. Un’area della mostra è dedicata a “Discover Garmian”, un gioco da tavolo educativo pensato per i bambini dagli 8 ai 12 anni, che mira a sensibilizzare i più giovani sull’archeologia e sulla storia del Kurdistan, promuovendo al contempo la salvaguardia del patrimonio culturale.

Le attrazioni del “Riccione Christmas Sea”

Il “Riccione Lungomare Ice Park”, la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita a due passi dal mare, resterà aperta al pubblico fino al 26 gennaio (feriali dalle 15 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle ore 23), mentre la grande ruota panoramica “Riviera Christmas View” proseguirà fino a marzo (feriali dalle 15 alle 22, festivi e prefestivi dalle 10 alle 24). Nella piazzetta del Faro i bambini potranno divertirsi seguendo il percorso tra le creature marine realizzate nello stile delle tradizionali lanterne cinesi.

Comune di Riccione