Il wellness fa tappa alla pizzeria gourmet Il Cortile in Centro di Rimini con il nuovo impasto ‘low carb’

Il Cortile in centro dà il benvenuto all’evento Rimini Wellness The Wellness Experience Show, con una novità per tutti gli amanti del fitness: il nuovo impasto (fuori menù) low carb con lievito madre naturale, da abbinare a ogni pizza.

La pizzeria gourmet di via Sigismondo Malatesta, nel centro storico di Rimini, è gestita dall’imprenditore Thomas Agostini e dallo chef Ivan Signoretti. “L’evento Rimini Wellness è uno dei più gettonati della nostra città – dicono i gestori _ la kermesse porta a Rimini migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero, amanti del fitness, del benessere e anche di diete equilibrate. Per questo motivo, questa settimana, abbiamo deciso di dedicare proprio a loro il nuovo impasto ‘low carb’: un impasto leggerissimo, sempre con lievito madre, ma con una farina ricca di proteine e bassissima di carboidrati”. Meno di 5g di carboidrati ogni 100 grammi di impasto, più del 30% di proteine e oltre il 50% di fibre.

“L’impasto è composto da farina di ceci, frumento, amido resistente, tapioca _ continua lo chef Signoretti _ Può essere abbinato a ogni pizza che proponiamo nel menù e presto verrà inserito fisso nel menù estivo, in arrivo la prossima settimana. Un impasto tutto dedicato a chi fa sport, chi ama il benessere a 360°”.

Da questa sera, la ‘food experience’ alla pizzeria Cortile in Centro (premiata anche da Gambero Rosso e Identità Golose) sarà ancora più emozionante e coinvolgente.

In cucina, alla guida di quattro persone, c’è lo chef Signoretti, che nel 2015 aveva ottenuto un altro premio dal Gambero Rosso per la “Migliore Pizza dell’anno”. E’ un volto noto anche in diversi programmi tv legati al mondo della cucina, e tiene corsi a livello nazionale e internazionale.