Immacolata senza neve, rinviata stagione sci in Appennino E-R

Non c’è neve sull’Appennino ed è rinviata l’apertura degli impianti e delle piste, tradizionalmente fissata per l’Immacolata.

Il comprensorio del Monte Cimone, sull’Appennino Modenese, il principale della regione, ha annunciato l’obiettivo di dare il via alla stagione sciistica sabato 14 dicembre, ma molto, ovviamente, dipenderà dalle condizioni meteo di questa settimana.

Non sono state comunicate aperture nemmeno al Corno alle Scale, sull’Appennino Bolognese: anche qui sarà determinante l’andamento meteo con la speranza di poter sciare durante le vacanze di Natale.

Ansa