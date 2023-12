IMOLA (BO). COPPIA TRADITA DAL CLOUD. UTILIZZANO UN TABLET DI PROVENIENZA FURTIVA E CI CARICANO LE FOTO DI FAMIGLIA. DUE MAROCCHINI DENUNCIATI PER RICETTAZIONE.

Imola (BO): I Carabinieri della Stazione di Imola hanno eseguito un decreto di perquisizione della Procura della Repubblica di Bologna nei confronti di una coppia di marocchini, lui 61enne, lei 53enne, sottoposti alle indagini per ricettazione in concorso. Le operazioni di ricerca eseguite dai Carabinieri a casa dei due soggetti, sono state autorizzate dall’Autorità giudiziaria per cercare un tablet marca Samsung di provenienza furtiva che era stato rubato da ignoti in una struttura educativa di Imola. Durante le indagini, i Carabinieri avevano scoperto che nel “Cloud computing” dell’amministrazione comunale di Imola, proprietaria del tablet rubato, erano comparse delle foto di un uomo e una donna che qualcuno aveva caricato sul dispositivo, ignorando che l’archiviazione dei file era collegata all’ente derubato. Analizzando le immagini fotografiche dei soggetti apparsi dal nulla nella “Nuvola informatica”, i Carabinieri sono risaliti all’identità dei due marocchini e durante la perquisizione domiciliare hanno trovato il tablet che stavano cercando. Il dispositivo è stato sequestrato dai Carabinieri per essere restituito al legittimo proprietario.