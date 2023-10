Imprese, ‘Fattore R’: la Romagna ha fatto sistema sull’innovazione

Secondo Carlo Battistini, presidente Camera di Commercio della Romagna: “Le Camere di commercio della Romagna sostengono le imprese nei processi di digitalizzazione ed innovazione. Perché l’innovazione è l’elemento che ti permette di fare meglio ciò che hai fatto sempre abbastanza bene, migliora la produttività delle imprese e favorisce la crescita quantitativa e qualitativa del sistema economico. Le nostre imprenditrici e i nostri imprenditori possono elevare la loro funzione sociale di presidio e sviluppo del territorio ed essere i motori dell’innovazione, che passa anche e soprattutto dalla continua valorizzazione del proprio capitale umano. E noi ci siamo, per accompagnarle e aiutarle in questo percorso, ripensando ed innovando i nostri servizi, consapevoli della grande sfida che il cambiamento impone a tutti gli attori del sistema”, ha sottolineato.

Per Giorgio Guberti, presidente Camera di Commercio Ferrara e Ravenna. “Nonostante le tante difficoltà di questi ultimi mesi (alluvione, mutamenti del clima…) la Romagna ha dato grande prova di resilienza. In questa realtà caratterizzata da una estrema volatilità investire sull’innovazione è fondamentale per la crescita di un territorio. In soli cinque anni sono raddoppiati i dispositivi mobili arrivati alla cifra di 42 miliardi, con una previsione di 75 miliardi in pochi anni. Questo dà l’idea di come i sistemi digitali siano sempre più strategici, interessando trasversalmente tutti i settori. La Romagna storicamente ha sempre avuto una spiccata propensione all’innovazione per caratteristiche culturali, sociali ed economiche. Tra le sfide che abbiamo davanti c’è l’investimento sui giovani, la riforma della pubblica amministrazione e una sterzata sulla zona logistica semplificata”, cha concluso.

Stefano Vittorio Kuhn, chief retail & commercial banking officer di BPER Banca ha sottolineato che “BPER Banca vuole essere partecipe dell’innovazione sia stando al fianco delle aziende romagnole che vogliono seguire la strada della modernizzazione, sia fornendo supporto e strumenti adeguati, sia agendo sulla velocità di esecuzione e sulla capacità di intercettare le esigenze imprenditoriali. Per questo motivo, ci presentiamo oggi ai clienti con servizi in grado di supportarli in tutti gli aspetti del business: abbiamo una struttura commerciale solida che si evolve continuamente, composta da specialisti preparati sulle opportunità offerte dai bandi, sui finanziamenti agevolati, sulla sostenibilità. Abbiamo inoltre un servizio appena costituito di Agri Banking e un portale completamente aggiornato, bperestero.it, dedicato alle aziende che vogliono seguire un processo di internazionalizzazione”, ha rimarcato.