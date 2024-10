In arrivo forte maltempo col rischio temporali e nubifragi. Weekend salvo ma freddo

La tendenza per il primo weekend del mese si delinea con maggior chiarezza. Mentre il pigro allontanamento verso est del vortice depressionario potrà produrre ancora qualche residuo piovasco al mattino sulla Romagna, alle sue spalle tenderà a estendersi l’alta pressione, portatrice di un tempo via via più soleggiato e con la ventilazione che tenderà ad attenuarsi gradualmente. Per quanto riguarda il quadro termico, il calo delle temperature sarà progressivo e generalizzato mantenendo valori tipici del mese di ottobre che persisteranno per tutto il weekend del 5 e 6 ottobre: venerdì si potranno registrare minime fra 9 gradi della pianura piacentina e 13 gradi della costa, massime attorno a 15/16 gradi. Da sabato generale e lieve aumento ma con temperature diurne che rimarranno ovunque sotto i 20 gradi.