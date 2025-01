In centinaia alle tombole di “Santarcangelo in festa per Natale”: migliaia di premi e solidarietà

In migliaia a ‘Santarcangelo in Festa per il Natale’ all’ex Consorzio Agrario. Mirco Guidi: “In 300 all’ultima tombola di mercoledì: in un mese e mezzo distribuiti più di 200 prosciutti, quasi 1.000 salami, 300 coppe, 100 litri di olio, natalizi, cioccolata e tanti altri premi e raccolto fondi per Ospedale Gaslini di Genova, associazione Punto Rosa, ISL e associazione dei carabinieri”

Tombole, musica, sorrisi, brindisi, auguri e solidarietà: si è chiusa mercoledì sera con 300 partecipanti all’ultima estrazione negli spazi dell’ex Consorzio Agrario l’edizione 2025 di Santarcangelo in festa nel Natale e il sipario si è chiuso con l’ennesima serata sold out e oltre 300 persone sedute a scrutare le cartelle incrociando le dita. E dire che quella di ieri concludeva qualcosa come un mese e mezzo di tombole, un “rito” iniziato già il 29 novembre e che si è succeduto tutte le sere con grande partecipazione.

“Non è passato giorno che non si presentassero centinaia di persone per giocare, ma anche ascoltare musica, vedere spettacoli e trascorrere qualche ora di relax insieme venendo a creare una vera e propria comunità” commenta con grande soddisfazione Mirco Guidi di GM Comunicazione, organizzatore dell’evento che snocciola anche i numeri dell’iniziativa: “Abbiamo richiamato migliaia di persone, in diverse venute a trovarci anche più volte, e consegnato ai vari vincitori di tombole, decine e cinquine più di 200 prosciutti, quasi 1.000 salami, 300 coppe, 100 litri di olio, numerosi cesti natalizi, cioccolata e tanti altri premi”.

Con l’occhio come detto sempre attento anche alla solidarietà. “Abbiamo anche raccolto fondi che verranno donati all’ospedale Gaslini di Genova, all’associazione Punto Rosa, alla ISL e all’associazione dei carabinieri” rivela Guidi, che ringrazia amministrazione comunale e Valore Romagna per il supporto e la collaborazione e guarda subito avanti e dà appuntamento “a fine anno per l’edizione 2025-26”