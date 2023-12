In E-R il 54% degli over 65 si è vaccinato per l’influenza

‘Sale al 23% la copertura anti Covid negli over 80, ‘accelerare’

Oltre 815mila vaccinazioni contro l’influenza sono state somministrate in Emilia-Romagna, con il 54% della popolazione anziana (65 anni e oltre) già vaccinata.

Questi sono i dati aggiornati all’11 dicembre riguardo alla campagna antinfluenzale nella regione.

A fine novembre, le vaccinazioni ammontavano a circa 722mila dosi, registrando così un aumento del 13%. Tuttavia, per quanto riguarda il Covid, i risultati non sono altrettanto positivi, nonostante la regione mantenga una delle percentuali più elevate di copertura vaccinale. Dal primo ottobre all’11 dicembre, sono state somministrate un totale di 225.396 dosi, di cui la maggior parte (84.886) sono state destinate alle persone di 80 anni e oltre. La copertura vaccinale per questa fascia d’età, che era al 18,5% alla fine di novembre, è ora salita al 23%. Tuttavia, è necessario accelerare il processo al fine di garantire la sicurezza soprattutto agli anziani e alle persone più fragili. “La diffusione del virus Sars-CoV-2 sta aumentando e contemporaneamente aumenta il numero di ricoveri in ospedale, nonostante la circolazione del virus influenzale sia al momento contenuta”, sottolinea la Regione.

Secondo il sistema di sorveglianza dei virus respiratori condotto dall’Istituto Superiore di Sanità tramite i medici sentinella, l’identificazione dei casi influenzali è ancora marginale rispetto ad altri virus, come il Sars-CoV-2 e il Rhinovirus, rappresentando solo circa l’11% dei tamponi positivi. Fino ad ora, le infezioni respiratorie registrate in Emilia-Romagna – le cosiddette ‘influenza-like illness’ che si manifestano con sintomi come febbre, tosse, raffreddore e astenia – sono per lo più attribuite ad altre cause, e l’influenza raggiungerà il suo picco di circolazione solo più avanti.

Per potenziare la campagna vaccinale contro il Covid e continuare quella contro l’influenza, la Regione e le aziende sanitarie prevedono iniziative straordinarie come la promozione di Open day senza la necessità di prenotazione.