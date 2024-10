In Emilia allerta arancione per la piena del Po nel Delta

Migliorano le condizioni meteoreologiche in Emilia-Romagna ma martedì sarà ancora una giornata da allerta arancione (dalla mezzanotte).

La potenziale criticità, specifica Arpae, riguarda la costa ferrarese per il passaggio della Piena del Po con livelli prossimi a soglie 2.

Nei rami del Delta dove è ancora in corso l’esaurimento della piena precedente, rimarranno livelli superiori a soglia 2.

Non si prevedono altri fenomeni meteo significativi ma sui versanti montani e collinari le condizioni idrogeologiche dei terreni restano fragili e non possono escludersi frane occasionali.

Ansa