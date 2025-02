In Emilia-Romagna settimana di alta pressione ma irruzione artica nel weekend … di Roberto Nanni

I modelli previsionali suggeriscono un’alta probabilità (oltre l’80%) di un peggioramento durante il fine settimana, ma rimangono incertezze riguardo alla traiettoria del vortice freddo e all’entità del calo termico. Gli aggiornamenti dei prossimi giorni saranno fondamentali per confermare la portata di questa ondata di freddo.

Dal 7 febbraio, il freddo potrebbe tornare a farsi sentire. La formazione di un ponte anticiclonico tra l’Atlantico e la Russia permetterà l’ingresso di correnti artiche sull’Europa centrale, con un impatto diretto sull’Italia settentrionale. Se questo scenario si concretizzerà, assisteremo a un abbassamento delle temperature e al ritorno della neve a quote collinari nelle Alpi occidentali e, localmente, anche sugli Appennini.

Un weekend in balia di correnti artiche e con neve a bassa quota

La Candelora e sui febbraio del passato

La Candelora, che cade il 2 febbraio, è tradizionalmente vista come il simbolo della fine dell’inverno: “Se piove o tira vento, nell’inverno siamo dentro”. Quest’anno, il periodo della Candelora coincide con una fase stabile, anche se la possibile incursione di aria fredda nel weekend potrebbe riportare condizioni più tipicamente invernali.

Se confrontiamo la situazione attuale con gli storici febbraio 1956 e 2012, le differenze sono evidenti. Nel febbraio 1956, l’Italia fu travolta da un’ondata di gelo eccezionale, con nevicate abbondanti e temperature rigidissime. Nel 2012, un’irruzione artica paralizzò il Nord e il Centro Italia, portando nevicate abbondanti e temperature estremamente basse. Le attuali proiezioni, pur indicando un possibile ritorno del freddo, suggeriscono un’intensità molto inferiore rispetto a quegli episodi storici.

Conclusioni

In sintesi, la settimana al Nord Italia sarà caratterizzata da stabilità, con temperature superiori alla media e nebbie in pianura. Tuttavia, nel fine settimana, l’arrivo di aria fredda potrebbe portare condizioni più invernali, con possibili nevicate a quote collinari. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni, poiché l’evoluzione di questo scenario rimane ancora incerta.