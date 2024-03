In giro per Il mondo con Colony. BELGIO, Le Fiandre e le Birre 01 – 05 Settembre 2024

01/09/2024: SAN MARINO/RIMINI – VENEZIA – BRUXELLES

Ritrovo dei partecipanti in primissima mattinata nei luoghi prestabiliti. Sistemazione in bus GT e partenza per Venezia aeroporto. Disbrigo delle formalita? doganali e partenza con volo di linea diretto per Bruxelles. Arrivo a Bruxelles alle 13:45 circa , incontro con la guida e partenza per la citta?. Bruxelles e? la citta? in cui, piu? di ogni altra, si respira un’atmosfera particolare. Crocevia di molteplici culture europee ed extraeuropee, Bruxelles e? la citta? cosmopolita per eccellenza che ha fatto dell’integrazione tra lingue e tradizioni diverse il suo punto di forza. Ammireremo la Grand Place, la statuetta simbolo della citta? del Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken e la Residenza Reale. Simbolo dell’Unione Europea, il Parlamento domina il quartiere Europeo di Bruxelles. Partendo da Place Le?opold, scoprirete edifici straordinari, piazze e parchi tutti da scoprire. Sistemazione in hotel 3*. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

02/09/2024: BRUXELLES

Prima colazione in albergo e intera giornata continuazione della visita di Bruxelles con bus e guida. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. In serata cena in ristorante e pernottamento .

03/09/2024: ANVERSA – MECHELEN – BRUGES

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Mechelen. Oggi Mechelen e? una citta? orgogliosa della sua eredita? culturale. La Torre di San Romualdo (St Rombiutstorem), del XV secolo, e? riconoscibile all’istante, visibile com’e? dalla piatta campagna circostante. La torre di 97,28 metri e? il monumento simbolo di Mechelen, parte della lista UNESCO patrimonio dell’umanita?. Nel complesso i monumenti di Mechelen sono davvero numerosi, vi ritroverete ad ammirarli quasi senza accorgervene. Tra i tanti, oltre le splendide chiese si citano anche l’elegante palazzo residenza di Margherita d’Austria, edificato nel 1507 e il cui stile si confonde tra il tardo gotico e il rinascimentale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Anversa. Visita guidata della citta?. Porto di rilevanza mondiale, dall’atmosfera decisamente internazionale, come poche citta? al mondo Anversa riesce ad unire mirabilmente l’antico e il nuovo, il classico e il moderno. Qui signorili residenze art nouveau, ville neorinascimentali e imponenti castelli medievali formano il magico scenario lungo il quale sfilano i numerosissimi bar, caffe? e locali fra i piu? “in” di tutto il Belgio. Visita della imponente Cattedrale. Indi proseguimento per Brugge, cena in ristorante e pernottamento in hotel.