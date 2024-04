In giro per Il mondo con Colony. Sardegna Magic con EOS Village: Una Settimana da Sogno (8 – 15 Settembre 2024)

Esplora la magia della Sardegna in un viaggio indimenticabile che combina la bellezza naturale e la ricchezza culturale di una delle isole più affascinanti del Mediterraneo. Con partenza da Forlì, immergiti in un’avventura esclusiva all’insegna del relax e della scoperta.

Destinazione: Sardegna, Italia

Date: 8 – 15 Settembre 2024

Quota individuale di partecipazione: €1.370,00

Il Viaggio Include:

– Trasporto Comodo: Partenza organizzata con bus dedicato dall’aeroporto di Forlì, garantendo un inizio viaggio sereno e senza pensieri.

– Volo Speciale: Un volo diretto da Forlì a Cagliari ti porterà rapidamente a destinazione, dove inizierà la tua esplorazione della Sardegna.

– Trasferimenti in Loco: Non preoccuparti degli spostamenti: dal tuo arrivo fino alla partenza, ogni trasferimento è organizzato per offrirti la massima comodità.

– Sistemazione Esclusiva: Alloggerai al Veraclub EOS Village, una struttura rinomata per il suo comfort e la sua ospitalità, situata in uno scenario naturale mozzafiato.

– Pensione Completa: Goditi la cucina locale e internazionale con la comodità della pensione completa, bevande incluse ai pasti, per un’esperienza culinaria senza pensieri.

– Assicurazione: Viaggia con serenità grazie all’assicurazione sanitaria e di annullamento inclusa, per coprire ogni eventualità.

– Accompagnatore Colony: Per tutta la durata del viaggio, sarai assistito da un accompagnatore esperto, pronto a rendere la tua esperienza ancora più piacevole e senza intoppi.

Prenota la Tua Avventura:

Non perdere l’occasione di scoprire i tesori della Sardegna in un viaggio organizzato nei minimi dettagli. Per ulteriori informazioni e per prenotare il tuo posto in questo viaggio esclusivo, contatta:

– Telefono: 0549 908590

– Email: info@colony.sm

– Sito Web: www.colony.sm

Ti aspettiamo per un’esperienza che rimarrà impressa nei tuoi ricordi per sempre.

Chiedi il programma dettagliato in agenzia!