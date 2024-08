In moto da Padova a Coriano per onorare Marco Simoncelli. Il Museo del Sic ha attirato oltre 7000 visitatori nel 2024

CORIANO, 21 agosto 2024 – Due giovani motociclisti veneti, Servando e Luca, sono partiti questa mattina da Padova con un’unica destinazione in mente: il museo “La storia del Sic” di Coriano, un tributo al leggendario pilota Marco Simoncelli. I due ragazzi, impegnati in un viaggio itinerante di due settimane attraverso l’Italia, hanno deciso di rendere omaggio al loro idolo visitando il museo dedicato al campione scomparso nel 2011.

“Non volevamo rovinarci la sorpresa, per cui siamo venuti senza sapere cosa ci avremmo trovato,” hanno raccontato, visibilmente emozionati, ricordando come da bambini seguivano in TV le imprese del giovane pilota insieme ai loro padri. Simoncelli, con la sua figura alta e la chioma inconfondibile, dominava le scene in un mondo di avversari generalmente di statura inferiore.

Il museo, che raccoglie cimeli e ricordi del campione, continua ad attrarre migliaia di appassionati ogni anno. Solo dal primo agosto ad oggi, sono stati registrati circa 1400 ingressi, con il picco di 350 visitatori il 19 agosto. L’affluenza è stata costante durante l’estate, con 1290 entrate a luglio, 945 a giugno e 719 a maggio, periodo in cui il museo è stato aperto solo nei fine settimana. Complessivamente, da gennaio 2024, oltre 7000 persone hanno varcato la soglia del museo, confermando la passione inossidabile per la figura di Simoncelli.

Il pellegrinaggio non si limita al museo: i visitatori spesso proseguono il loro viaggio emotivo verso altri luoghi e installazioni dedicate al pilota, rendendo Coriano un punto di riferimento per gli amanti del motociclismo.

Orari di apertura del Museo “La Storia del Sic”:

Lunedì, Mercoledì, Sabato e Domenica : 10.00 – 13.00 / 15.30 – 19.30

: 10.00 – 13.00 / 15.30 – 19.30 Martedì : Chiuso

: Chiuso Giovedì e Venerdì: 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00

Se sei un appassionato di motociclismo o un fan del Sic, il museo è una tappa obbligata per rivivere le emozioni di una delle figure più iconiche di questo sport.

Comunicato stampa Comune di Coriano