In più di 10.000 per Verucchio Calici 2024: venduti 3.000 bicchieri e staccati oltre 12.000 coupon, più di 1.000 persone in Mongolfiera nonostante il maltempo abbia limitato le ascese per gran parte della prima delle due serate

Tremila bicchieri acquistati, più di mille degustazioni ad alta quota (nonostante per gran parte della prima serata il vento abbia impedito alla Mongolfiera di alzarsi in cielo), oltre 10.000 presenze e più di 12.000 coupon staccati fra venerdì e sabato: Verucchio Calici ha confermato tutta la sua attrattiva anche nel 2024, in una edizione di forte connotazione e connessione territoriale sulla scia di una tradizione oramai consolidata ma che ha anche confermato la capacità di saper rinnovarsi e proporre sempre qualcosa di nuovo.

“Tanto vino molto apprezzato grazie alle ben 27 cantine con fortissima rappresentanza della Strada dei Vini e dei Sapori con cui si è rinnovata la sinergia, tanto buon cibo grazie alle attività locali e a qualche “amico” esterno, tanta bella musica ai vari angoli e nelle piazzette del centro storico, tanta, tanta, tantissima gente. Voglio ringraziare tutto lo staff di Gm Group che si è dimostrato come sempre all’altezza e di grande professionalità, l’amministrazione comunale, la Strada dei Vini, Pro loco e tutti coloro che hanno collaborato a un evento che si conferma una vera chicca” commenta con orgoglio Mirco Guidi, che ha curato l’organizzazione e ha raccolto tutti i numeri della manifestazione: “Ha avuto un bellissimo successo anche la possibilità di degustare un calice in Mongolfiera, con file continue di gente alla partenza del Parco 9 Martiri. Peccato solo che il meteo abbia impedito di goderne appieno nel primo dei due giorni, ma in tantissimi si sono rifatti sabato sera”.

Comunicato stampa