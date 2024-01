In possesso di oltre venti chilogrammi di stupefacenti e di una pistola: arrestato a Fano cittadino albanese

La notte tra venerdì 5 e sabato 6 gennaio, un cittadino albanese di 41 anni è stato arrestato a Fano in possesso di una notevole quantità di droga. L’uomo, che non aveva precedenti penali e risiedeva legalmente in Italia, è stato fermato alla guida della sua auto vicino al casello autostradale dell’A-14. Durante il controllo, la Guardia di Finanza ha utilizzato il cane antidroga Alex, che ha individuato un doppio fondo nel bagagliaio del veicolo. Lì sono stati trovati venti chili di hashish e un chilo di marijuana, insieme a una pistola revolver e munizioni. L’uomo è stato arrestato per possesso di droga con l’intento di spacciarla e per il trasporto illegale di armi. Attualmente è in carcere su ordine del giudice del Tribunale di Pesaro.